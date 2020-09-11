快訊／約旦首都郊區發生大爆炸！　「煙花式火光」照亮夜空

▲約旦大爆炸。（圖／翻攝自推特／@arabnews）

記者蔡儀潔／綜合報導

約旦首都郊區發生大爆炸！據今日俄羅斯（RT）最新消息，在約旦首都安曼省東北部的扎爾卡市（ Zarqa）外，發生一系列爆炸，爆炸火光照亮了夜空。

▲爆炸發生後，約旦警方關閉了首都安曼至扎爾卡市的高速公路。（圖／路透）

據路透報導，事發地點位於加巴維的一個軍事彈藥庫。網傳影片可以看到，一個巨大的火球升入夜空，隨後濃煙密佈，畫面相當驚人。當地市民透露，房屋的窗戶被瞬間打碎，在那裡還可以看到大火。

約旦新聞事務部長Amjad Adaileh表示，爆炸發生在無人居住區內的一個軍事彈藥庫，事故是由電氣短路引起，截至目前，尚未造成人員傷亡。