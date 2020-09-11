阿嬤藏「24年漢堡」開箱完整無缺！麥當勞：這因素讓它不會壞

▲阿嬤把漢堡收藏在鞋盒裡。（圖／翻攝自抖音／aly.sherb）



記者崔子柔／綜合報導

麥當勞漢堡「不會壞」是流傳已久的都市傳說，英國就有一名阿嬤把她1996年買的「古董漢堡」開箱，發現完好無缺，薯條也沒有腐敗的跡象，該影片掀起一陣關注，讓麥當勞也出面回應，「是因為隔絕了水氣」。

根據英國《鏡報》報導，抖音帳號aly.sherbg上月27日發布一段影片，是阿嬤把24年前買的麥當勞漢堡、薯條開箱，她打開一個側面寫著「漢堡」的白色鞋盒，先是看見一個印有1996年納斯卡賽車比賽廣告的紙袋，並指出「這就是生產的年份。」

▲阿嬤把漢堡收藏在鞋盒裡。（圖／翻攝自抖音／aly.sherb）



阿嬤先拿出有點乾扁薯條，「看起來就像一個月前不小心掉在座位下」，再秀出漢堡，發現不僅麵包沒有發霉，漢堡肉也沒有腐爛。

該影片在網路被瘋傳，讓麥當勞也出面回應，強調「食物需要特定的條件才會腐壞，尤其是濕度。在沒有足夠水分的情況下，細菌和黴菌都無法生長，食物腐壞的可能性才會變低」，推測應該是阿嬤存放的環境十分乾燥，才讓食物保存良好。