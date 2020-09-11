微軟：俄中伊駭客鎖定川普與拜登陣營

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

微軟公司（Microsoft Corp.）今天表示，與俄羅斯、中國及伊朗有關聯的駭客正試圖暗中監看和總統川普及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）有關的人士。

這項報告是在路透社報導之後公布的。報導透露，拜登的其中一家主要競選顧問公司已接獲來自微軟的警告，指出這家公司成為疑似俄羅斯駭客的目標。

負責客戶安全的微軟副總裁柏特（Tom Burt）說，干預2016年美國大選的同一批俄羅斯網路間諜，過去一年企圖入侵共和黨和民主黨政治顧問的帳號，這些駭客鎖定的對象也包括擁護組織與智庫。

柏特也表示，「與美國總統競選活動以及和候選人關係密切的人士」已成為中國駭客的目標。

他另指出，伊朗駭客試圖登入屬於川普政府官員以及共和黨總統競選陣營工作人員的帳號。微軟之前已公開表示，有人想盡辦法監視川普政府的活動。

微軟公布這份報告之前，路透社報導指稱，駭客鎖定華盛頓的競選策略和公關公司SKDKnickerbocker，這家公司與拜登和其他知名民主黨人士有合作關係。

柏特並未透露任何遭監看的政治顧問身分，微軟也拒絕評論SKDK是否遭鎖定。