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美參議員傳訊給蓬佩奧：快派次卿訪台！展現簽FTA決心

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

期盼美台簽署貿易協定呼聲日益升高。美國聯邦參議員盧比歐今天致函國務卿蓬佩奧，呼籲他盡快派遣國務院次卿克拉奇訪台，以展現美國與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）的決心。

總統蔡英文上月底宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。國務院隨後在31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

「台灣旅行法」推手、美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天致函蓬佩奧，呼籲他盡快派遣克拉奇訪台，以展現美國欲與台灣及時簽署FTA的決心。

盧比歐表示，維繫美國經濟影響力並降低台灣對中國的貿易依賴，對確保印太區域的自由與開放至關重要。他強調，台灣是美國第10大貿易夥伴，雙方所洽談的FTA，能作為高標準貿易協定的樣板與典範，也能促使公平自由貿易，為美國企業與勞工帶來繁榮。

盧比歐呼籲：「現在是展開談判的時候，派遣克拉奇次卿（訪台），能展現美國欲與台灣達成FTA的承諾。」

他指出，在蔡總統領導下，台灣對美國產品取消進口限制，這是關鍵的一步。「在我們友人往正面方向邁進，並創造能增強貿易關係的條件時，美國應作為他們的後盾。」

此外，盧比歐也表示，本月稍晚台灣將為前總統李登輝舉辦告別式；李前總統是歷史性人物，他為台灣帶來民主化且是美國堅定友人，若時間許可，美國應派資深代表出席。

媒體報導，克拉奇將於17至19日訪問台灣，主持台美經濟與商業對話。但據了解，目前克拉奇訪台行程尚未確定，雙方仍就對話舉辦方式與時間進行討論，但克拉奇親自率團訪問台灣確實是討論方案之一。

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