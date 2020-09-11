中國再越線就報復！　印軍重話警告解放軍：開戰要付出艱鉅代價

▲中印邊境9日又發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

中印邊境衝突持續延燒，印度一名高層官員就指出，印軍已加強前線陣地，如果解放軍再越線，會採取必要的報復行動，並說「中國如果要發動戰爭，會付出艱鉅代價。」

根據《印度時報》報導，中印邊境近日衝突又升級，7日也在楚舒勒（Chushul）互控開出45年來第一槍，印度外長蘇傑生（S Jaishankar）就為此在昨日晚間與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，盼能緩解邊境緊張局勢。消息人士指出，蘇傑生告訴王毅，除非中國致力恢復和平，不然拉達克的中印實踐控制線不會恢復正常。

一位不願具名的印度高官認為，解放軍一連串的挑釁行為並非來自於解放軍軍區司令的指令，而是來自更高層，「但中國如果要要發動戰爭，會付出艱鉅的代價。」

▲中印邊境不斷發生零星衝突。（圖／達志影像／美聯社）



該名高官也說，目前印度邊界前線司令已經得到充分授權，若是解放軍有任何逾矩行為，當地士兵具有「完全自由」能夠做出相對回應，「我們在高地的士兵已經裝備完畢且準備充足。」

印方估計，解放軍在邊界地區約有5萬兵力，在西藏與新疆的基地還有150架戰鬥機等軍機，以這個數量來看，還沒有達到開戰的程度，但零星衝突仍會持續。