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謝金河：華為急單效應　台積電、聯發科首當其衝！

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▲▼ 《今周刊》發行人謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，美國對華為追殺令最後期限是9月15日，連帶產生了華為急單效應，像是台積電、聯發科就是華為效應首當其衝的2家公司。

謝金河指出，美國對華為追殺令最後期限是9月15日，報載華為出動專機來台拉貨，看起來對9月上半月的急單效應可能不能小覷。其實華為急單已對台灣的上市企業及總體經濟帶來立竿見影的影響。

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謝金河指出，其一是台積電8月營收1228.78億元，創下歷史單月新高，台積電前8月營收8501.37億元，比去年同期成長30.7％，預計台積電第三季營收會超過3400億元以上，EPS會超過5元，今年EPS會在20元以上，對於台積電守在400元以上會形成有力支撐。

謝金河指出，另一家是聯發科8月營收327.16億元，比去年同期成長42％，也創下歷史新高，但聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價。

台積電、聯發科是兩家華為效應首當其衝的公司，而台灣的出口也受到華為效應牽動」謝金河寫道，8月台灣出口311.76億美元，年成長8.3％，月成長10.6％，這是台灣史上單月出口超過300億美元的紀錄，在疫情中，台灣出口表現可圈可點，也是華為帶來的衝高效應。

謝金河認為，8月台灣電子零組件出口124.8億美元，比去年同期成長19.1％，這也是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10到15億美元，這才是撐高出口創單月歷史新高的主因。

「台灣第三季出口表現一定優於預期，加上三倍券帶來國旅及內需暢旺，第三季GDP表現可能優於預期。IMF估計今年台灣GDP是負4%，我說一定會看走眼，台灣今年經濟成長率有機會在1.5%以上。」謝金河指出，而華為急單告一段落，在物質不滅定律下，企業失去的華為訂單，如何妥善填補，這是9月中下旬之後的功課。

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