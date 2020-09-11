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台灣首家掛牌上櫃壽司店！抽中一張爽賺20萬元　幸運兒今公布

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▲藏壽司8月將連開兩家新店。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司全台目前有27家店。（圖／藏壽司提供）

記者曾羿翔／綜合報導

連鎖迴轉壽司品牌「亞洲藏壽司」（2754），是日商集團中首家來台成立子公司，並將於9月17日掛牌上櫃，承銷價55元，10日盤中更一舉站上325.5元，漲幅達149％，收盤收在245元，漲幅達87％。據了解，若以承銷價55元計算，抽到一張約可賺20萬元，「亞洲藏壽司」11日將會公開抽籤結果，屆時就會知道誰是幸運兒。

綜合媒體報導，因即將上櫃，亞洲藏壽司依照規定辦理股票公開申購，釋出1579張股票，讓投資人申購抽籤，而對照10日的興櫃股價，中籤的幸運兒等到股票正式上櫃後，一張約可大賺20萬元。不過仍需注意的是，興櫃無漲、跌幅限制只有熔斷機制，當天開盤價是用今天的平價格，到時價差還會有異動。

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▲▼亞洲藏壽司董事長西川健太郎專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲亞洲藏壽司董事長西川健太郎。（圖／記者周宸亘攝）

「亞洲藏壽司」是在台店數最多的日系迴轉壽司店，全台目前有27家店，預計年底前將超過30家。董事長兼總經理西川健太郎就說，台灣市場預計在3年內可達50家，他們同時也規劃海外市場版圖，未來3年內開立海外首間店。

藏壽司「くら寿司」，是日本知名連鎖迴轉壽司專賣店，總部在日本大阪市，創立於1990年。截至2020年1月，日本國內已達451家門市，美國有24家門市，台灣方面則有22家門市。

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