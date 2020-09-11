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美軍尋歡殺第三性工作者…菲律賓決定特赦　換新冠疫苗

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▲▼新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（圖／路透）

▲菲律賓特赦一名犯下殺人罪的美軍士兵，目的是想優先取得美國疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉專電

美國陸戰隊員賓柏頓殺害菲律賓跨性別女子後服刑未滿6年，近日獲特赦即將出獄。菲國總統發言人羅奎今天說，相信總統杜特蒂此舉是為優先取得美國研發的2019冠狀病毒疫苗。

菲籍跨性別女子勞德（Jennifer Laude）2014年陳屍於馬尼拉西北方奧隆加坡市（Olongapo）一家旅館，嫌犯是到菲國參加菲美聯合軍事演習的賓柏頓（Joseph Pemberton）。

賓柏頓坦承尋歡，發現勞德是跨性別者時憤而動手。奧隆加坡市地方法院2015年判決賓柏頓殺人罪成立，處6到12年徒刑，隔年將最長刑期縮減為10年。

奧隆加坡市地方法院1日裁決，賓柏頓已服刑2142天，超過5年8個月，因表現良好，可獲減刑出獄，杜特蒂（Rodrigo Duterte）又於7日宣布特赦賓柏頓，引發菲律賓各界反彈。

人權律師狄歐克諾（Chel Diokno）說，特赦令對勞德和她家人遭受的痛苦是種侮辱，也是鼓勵犯罪行為。菲律賓司法在這起案例中「倒退一大步」。

菲美混血女星麗莎索貝拉諾（Liza Soberano）也透過推特發聲。她寫道：「所以一名殺人犯因為表現良好被釋放。因為他有些好表現，我們就應該忘了他殺了勞德嗎？」

各界抨擊下，負責監獄管理的菲律賓懲戒局局長邦塔格（Gerald Bantag）今天簽署釋放賓柏頓的文件。

賓柏頓出獄後將即刻被遣返美國。菲國司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，「週末前可以完成」賓柏頓的出獄和遣返程序。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）在審判期間曾擔任被害家屬自訴人。他今天表示，相信杜特蒂特赦賓柏頓是為了「更大的國家利益」。

羅奎說，他個人認為，杜特蒂下特赦令是希望菲律賓人獲得對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的疫苗，「假使美國人可以研發它們」。

雖然羅奎強調這只是他個人看法，菲律賓總統府通訊暨作業部（PCOO）卻在網站發布羅奎發言新聞稿。

勞德命案發生後一度激起菲國民眾反美情緒。社運團體不斷示威，要求廢除菲美軍隊互訪協定，驅逐輪駐菲律賓的美國士兵，部分參眾議員也表態將檢視協定內容。

另據有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，羅奎說，杜特蒂可能與美國總統川普（Donald Trump）和即將卸任的美國駐菲大使金成（Sung Kim）通話後，做出這項決定。

不過，菲國司法部長格瓦拉和菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）表示，金成對賓柏頓獲特赦感到驚訝。

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