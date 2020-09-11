靠一滴血詐120億！矽谷騙局《惡血》女主角以精神異常為自己辯護

圖文／鏡週刊

聲稱靠著一滴血就能驗出癌症的血液檢測公司「Theranos Inc.」，估值曾一度達到90億美元（約新台幣2.7兆元），前執行長伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）被譽為是「女版賈伯斯」，躍上各大財經雜誌封面，但不久被踢爆數據造假，就此跌落神壇，還面臨美國證券交易局提告與集體訴訟。10日傳出伊莉莎白霍姆斯將以精神異常為由，為自己辯護，尋求減輕罪刑或脫身的機會。

《彭博》報導，9日曝光法院文件顯示，伊莉莎白霍姆斯呈交自己罹患「精神疾病或缺陷」以及「因罪惡感導致的精神狀況」的證據，盼以此反制檢方證明她是故意違法。

伊莉莎白霍姆斯證明自己有「精神異常」的證據，來自富勒頓加利福尼亞州立大學的臨床心理學家明迪梅肯特（Mindy Mechanic），根據校方官網自介，明迪梅肯特是研究創傷後心理影響的專家，尤其是被家暴的婦女，並經常在人際暴力的案例中提供專家證詞。

原本伊莉莎白霍姆斯提出，希望以明迪梅肯特的證詞取代，以跳過法院由政府專家進行心理評估的程序，但遭地方法院法官愛德華達維拉（Edward J. Davila）拒絕。其實之前伊莉莎白霍姆斯的精神狀況就已經是雙方攻防焦點，但過去都是非公開進行，直到昨日才被揭露。

矽谷新創公司「Theranos Inc.」成立於2004年，聲稱靠著微量的血液就能進行癌症檢測，吸引了許多知名投資人投資，2015年達到巔峰估值達90億美元（約新台幣2.7兆元），獲得挹注的資金達4億美元（約新台幣120億），前執行者是伊莉莎白霍姆斯還被稱做全球最年輕、白手起家的億萬富翁。但事後被踢爆，伊莉莎白霍姆斯聲稱的技術只是一場騙局，使得她最後黯然下台，並被下禁令，10年內不得擔任上市公司的高級主管或董事，現正面臨多起訴訟。



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