歐洲客戶加大備貨力道！橙的8月營收月成長10.54%　連續2個月雙增

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年8月合併營收為3363萬元，月增10.54%，年增9.46%；累計前8月營收為2.19億元，年減1.03%，減幅逐步收斂，主要是受惠歐洲AM客戶加大備貨力道，推進營收逆勢成長，出貨表現優於整體產業平均水準。

橙的表示，7、8月為品牌車廠及歐洲地區年度暑休，工作天數較少，向來影響TPMS主力產品出貨表現，但今年能逆勢遞出連續2個月營收的月增率與年增率皆正成長的態勢，主要是受惠台灣、中國OEM市場客戶穩定的拉貨力道，加上歐洲AM市場的主要客戶在8月份復工後積極補單的助攻，推進整體營收向上成長。

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雖然客車、商用車、電動車、甚至輕軌列車等新車銷量數，無法與乘用車相比，橙的指出，由於平均每車輪胎數量達6至7顆，且設計技術難度相對較高，大幅提高旗下平均每組客製化TPMS系統產品的單價表現，可望隨著主要客戶的需求持續增加，創造未來整體營運良好的成長動能。

展望第三季，橙的期待歐美解封後，主要客戶的拉貨力道逐見增溫，加上即將步入歐洲雪胎出貨旺季，可望增添整體營運良好成長動能；此外，受惠於全球政府立法新車強制安裝TPMS系統趨勢明確，帶動每車導入TPMS系統的滲透率提升，期盼未來將有拉高全球TPMS市場占有率的表現。