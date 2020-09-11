聯發科8月營收「衝破300億元關卡」創歷史新高　Q3可望飛破879億元

▲聯發科8月營收創下業績新高紀錄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

手機晶片大廠「聯發科技」（2454）公布8月營收327.16億元，月增22.57%，年增41.98%，首度突破300億元關卡，創下單月業績新高紀錄；累計前8月營收1878.75億元，年成長18.89%。主要是華為禁令即將於9月15日生效，加速帶動業績。

根據聯發科財測，第三季營運目標約825億元至879億元，季增22%至30%，年增23%至31%；另據聯發科7月及8月營收合計已達594.08億元，也就是說，9月營收僅需285億元，就能超越高標879億元。

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聯發科預期，由於全球加速5G推進，今年全球5G市場有不錯發展，5G智慧手機出貨量約1.7億台至2.0億台，明年有機會成長超過1倍；另外，聯發科5G手機晶片產品線完整，新品動能也不斷，近期更攜手LG Velvet 5G搭載「天璣1000C」，打入美國電信系統業者T-Mobile。

此外，聯發科近期也攜手廣達、宏碁組成Chromebook設備（搭載Google Chrome OS系統的個人電腦）產業鏈，看好疫情促使線上學習、遠端工作、影音串流等「生活新常態」，帶動相關產品成長動能的續強。

▲聯發科近期攜手廣達、宏碁組成Chromebook產業鏈。左起為廣達集團創辦人林百里、宏碁公司董事長暨執行長陳俊聖、聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑、Google台灣董事總經理馬大康。（圖／記者湯興漢攝）

▲Chromebook筆電。（圖／記者湯興漢攝）