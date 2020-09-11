　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

做個小問卷，「如果你是大戶，歷經今年三月大跌的虧損，目前解套且賺錢；剩下兩個月就是美國總統大選，你會選擇：(1)再戰一個月，(2)離場觀望，(3)有國安基金護盤，戰到最後一刻？」

骨牌效應　大戶提前離場觀望

一般來說，高價股的走勢代表大戶的持股信心，九月四日，正好距離美國總統大選剩下兩個月，結果出現千金股祥碩跳空跌破季線支撐，收跌停板，從七月以來的高位區間震盪，形成頭肩頂型態，1765元以上形成套牢區，代表從2018年以來，中國大陸以5G為主的新基建，在華為禁令升級，九月十五日之後台積電不能再供貨給華為，已經發現中國大陸5G基地台的布建速度放緩，過去兩年炒作5G的基礎建設題材告一段落，獲利了結賣壓，可能引發高價股的骨牌效應，意味著加權指數在12682的三十年歷史高點附近，大戶可能選擇提前離場觀望美國總統大選結果，九月七日緯穎也遇到利空打到跌停板，九月注定是多事之秋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

九月不平靜　國際盤大日子

九月十日先迎來華為的開發者大會，今年主打鴻蒙軟體生態，對於台廠的缺乏利多，大多期盼九月十二日前後的蘋果iPhone 12，但在可成的泰州廠與緯創的昆山廠出售給陸廠後，台廠的蘋果光也似乎不如往年來得有威力，因此九月的第二周如果科技股無法出現強力反彈，那麼到了第三周就是國際盤的大日子，九月十四日美元指數最後交易日，九月十六至十七日是聯準會的FOMC利率會議，九月十八日小道瓊股指的最後交易日，再加上川普九月二十日公布微信禁令的細節，注定九月是不平靜的月份。

尤其道瓊指數日前已經反彈到29000點以上，雖然沒有像那斯達克指數那樣創歷史新高，但是也可以交代解套波，所以如果引發美國總統大選前的獲利了結賣壓的話，那麼第二季啟動的Ｖ型反彈，差不多進入到秋收的時刻，恰好九月底又有中秋連假，相信九月應該是美國總統大選前最重要的一個月。

先消化潛在賣壓　反有利多頭

還記得三月那次小道瓊股指的三巫日之前，歷經了有熔斷機制以來的十天四次跌停板，那麼這次九一八會再來一次大屠殺嗎？偏多者相信川普在選前不會放任股市跌跌不休，會盡力維持在高位，可是就是因為偏多，所以川普九月才必須要先把股市打下來，這點從微信的禁令細節特意安排在小道瓊股指的最後交易日之後，就可以看出川普的算盤。

如果不是先在九月讓獲利了結的賣壓先下車，而是全部累積到十月的中下旬再集中賣出，恐怕十一月三日前再次重回29000點之上的難度大增，倒不如九月先消化潛在的賣壓，就算拉回到半年線的25000點，至少也有機會在選前維持在27000點附近，所以九月趁著小道瓊股指的三巫日進行一波拉回，反倒有利多頭。

最大外部股東　精準掌握美大選前賣點

說來也巧，特斯拉的最大外部股東英國投資基金百利．吉福德就在股票一拆五計畫實施後，將特斯拉持股從6.32%減少到4.25%，按拆股後計算涉及1928.4萬股，以八月三十一日的498.32美元計算，共套現96.1億美元，可以說是精準的把握到了美國總統大選前的賣點。

無獨有偶的，蘋果的一拆四計畫實施後，同樣也是造成道瓊指數九月初創下近三個月最大跌幅的罪魁禍首之一，這兩檔股票都是近期散戶追捧最積極的指標股，結果再一次證明，股市人多的地方不要去湊熱鬧，七月二十八日的台積電也是如此，似乎連續兩個月底都有指標股見到短期過度樂觀的高點。

新機高階款配備LiDAR　優化AR體驗

關於蘋果最新的小道消息是，iPhone 12高階機型的相機鏡頭上，增添Sony研發的LiDAR光學雷達。所謂LiDAR，其本質上和蘋果的Face ID類似，同樣是一種深度攝像頭。不同的是，LiDAR光學雷達掃描器採用直接飛時測距(dToF)來進行測距，和Face ID結構光提供點陣的方案不同，ToF投射的是一整個面，只需要發射脈衝波，然後光反射回來被接收，再計算光發射和返回的時間，自然就可以計算距離了。

蘋果選擇在此時推出LiDAR，應該跟COVID-19疫情可能還要持續一至二年才會告一段落有關，疫情改變了世界，至少在遠距教學辦公這產業推前了十年進程，就目前來說，LiDAR光學雷達掃描器主要使用場景還是在AR增強現實方面。

利用LiDAR精度更高、功耗更低、強光抗干擾性更強的優勢，蘋果可以進一步優化自家AR體驗，讓傳統的AR購物、遊戲和課堂教學體驗變得更加優秀，能夠通過AR的方式有效改善小場景下的便利性。

護盤生力軍 九、十月營收驗證觸底

大立光雖然八月營收月增率+8.94%，但最近五個月的年增率共衰退四次，就連八月的累積營收年增率都出現-0.79%，顯示八月之前iPhone 12還沒出現拉貨跡象。有趣的是，大立光的股價似乎在3570元出現支撐，主要的原因來自於蘋果要求供應鏈準備七千五百萬至八千萬支iPhone出貨量，相當於持平去年，市場信心為之一振。

不過，也稱不上利空出盡，因為不知道蘋果這個展望，有沒有包含了川普的微信禁令細節的影響性，相信九月二十日之後，大立光的底部會更加扎實，成為美國總統大選前的護盤生力軍。

從技術指標KD來看，目前僅差月KD還沒醞釀低位的黃金交叉向上，表示長線的多頭趨勢還需要等等，但是周KD準備構成低位黃金交叉，推測距離觸底不遠，等待九、十月的營收驗證。

英特爾把GPU功能整合在CPU中，做成集成顯卡，不同於NVIDIA做的是GPU獨立顯卡，當遊戲與動畫產業要求永不停息的渲染更逼真、分辨率更高的產品，英特爾的CPU想要做到更強，面積就會變大，功耗也會變大。

隨著5G的普及，自動駕駛的推進，人工智慧(AI)的快速發展，數據量爆發式的成長，GPU整合在CPU已經無法將性能做得很強，因此英特爾也宣布將在今年底推出Xe-LP GPU，正式跨入GPU獨立顯卡，與NVIDIA、AMD競爭，並交由台積電進行代工。

台積電將受惠GPU成長訂單

GPU除了在圖像、圖形處理上影響著效果與顏值，由於進入AI時代，伺服器與資料中心的需求大增，伺服器對GPU的需求呈現快速增長的趨勢。IDC預測，2020年全球資料中心對GPU的規模為1370億美元，預計到2023年，全球資料中心對GPU的規模將達到2290億美元。從七月八日盤後NVIDIA市值首次超越英特爾，可以宣告科技靠顏值吃飯的時代來臨。

從這個角度來看，台積電縱使九月十五日之後無法供貨給華為，但受惠GPU成長的訂單足以填補華為的缺口，突顯贏家全拿的美中科技冷戰後的格局。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1046期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
桃園1歲女嬰頭部重創全身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收
快訊／高雄前鎮驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人
快訊／南韓樂團主唱身亡　得年26歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

先探／中國經濟超英趕美不是夢

先探／股神為何買進日本五大商社？

Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

傳產把握「數位轉骨機會」　平台業者：疫情過後才能一飛衝天

惠譽上調台灣今年經濟成長率為1%　銀行業展望卻仍為負向

講英語嘛ㄟ通！金管會主委黃天牧：2030年前全面完成雙語分行建置

富邦金前8月EPS奪冠！行家推「這8支金控」　網：前3股利分配率低

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

先探／中國經濟超英趕美不是夢

先探／股神為何買進日本五大商社？

Adobe深度剖析　台灣後疫情時代數位化與數位轉型迷思

不斷更新／岳東華生涯百安建功　3局兄弟4比1統一

不斷更新／陳晨威滿壘敲內野強襲安打、陳仕朋傷退　3局樂天2比0富邦

中職／「波西」保護衝撞非得分　林岳平看到阻擋手勢笑出來

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

全球首次展出在台灣！Berluti 家居系列「水煮皮革花瓶」絕美登場

蘭嶼開元港「驚見台灣天團」開唱！　無預警現身...民眾擠爆搶看　

「連續勃起」2天！他急疏管清槍…沒軟過　醫一看嚇壞：快黑掉了

中職／波西條款本意保護捕手　卻變限制捕手的法條

快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

中職／投到一半腰部不適！　陳仕朋僅投1.2局傷退

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

財經熱門新聞

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

台積電發1.2萬元獎金　運動會確定停辦

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝金河：華為急單效應　台積電、聯發科首當其衝！

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

市場「雞腿一隻300元」！闆娘嗆：買不起別吃

新航撐不住　削減4300個職位

年薪破百萬！他曝「玩股票慘賠」案例...苦勸少碰融資

行政會計薪資開24K！網揭內幕：很行情

轉任公務員得拋棄勞保年資？勞保局說別擔心　申請規定一次看懂

加油再等等！專家預估下周油價擬調降「九五跌破24元大關」

聯發科8月營收「衝破300億元關卡」創歷史新高

亞洲藏壽司IPO中籤率只有0.3%　幸運兒抽中一張現賺19萬元

更多熱門

相關新聞

理財周刊／重組供應鏈

理財周刊／重組供應鏈

美國、歐洲和日本罕見表態，在經貿上跟台灣站在一起，這的確是很意外的利多，大大提升台灣在國際的能見度，開放美豬美牛能讓台灣走向國際!

預防性掃貨將引爆轉單潮

預防性掃貨將引爆轉單潮

華為禁令　聯發科還能獨佔鰲頭？

華為禁令　聯發科還能獨佔鰲頭？

理財周刊／白頭宮女　天寶遺事

理財周刊／白頭宮女　天寶遺事

平均通膨目標政策　美元何去何從？

平均通膨目標政策　美元何去何從？

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

即／高雄前鎮乙烯外洩！副市長衝現場封路指揮防爆

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面