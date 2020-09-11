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先探／股神為何買進日本五大商社？

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（圖／先探投資週刊　提供）

日本六大財團掌握控制日本全國六成的總資產和銷售金額，集團下綜合商社掌握集團進出口和投資方向；丸紅更是全球最大的糧商且是中國最大進口糧商。

文／魏聖峰

巴菲特的投資動作總會被市場放大檢視，並能引發市場的迴響。巴菲特旗下投資公司波克夏過去很少投資海外企業，這次宣布投資日本五大商社各五％的持股，這是繼先前波克夏投資中石油，再次在海外市場出手。巴菲特出手買進日本五大商社股票被揭露後，帶動日本五大商社股的股價反彈。

波克夏於八月三十一日公布，旗下投資公司買進伊藤忠商事、丸紅、三井物產、住友商事和三菱商事的股票，除丸紅持股五．一％，其他四家各持股五％。以揭露消息時的股價計算，這回波克夏砸下約六二億美元買進。波克夏還表示，未來還可能會針對這五大商社增加持股，但每家的持股比重不會超過九．九％。為何巴菲特這回要在後疫情時期買進日本五大商社的股票呢？

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符合價值型投資

從附表的日本五大商社的營運和股價表現來看，這回巴菲特投資的五大商社中普遍都符合價值型投資法則，股價淨值比僅伊藤忠商事高於一倍達到一．二六倍，其他四家商社的股價淨值比都低於一倍，本益比也不算高，但要有一定程度的殖利率。更重要的是要抓住投資的時間點，以波克夏的公告時間在八月底推測，這回五大商社的買進時間應該在七、八月期間，雖然不是買在最低點，卻也是近期股價的起漲點位置。今年上半年日本受到新冠肺炎疫情衝擊，日本七大商社在今年第一季合計損失超過六千億日圓，第二季部分商社的獲利比前一季好；不過，第二季日本ＧＤＰ萎縮二八．一％是一九九四年以後最低的一季。第三季以後日本經濟可望逐漸好轉，帶動日本商社營運跟著好轉，都是波克夏考量的時機點。

單憑低本益比和高股利率等條件不見得能吸引巴菲特青睞，或許巴菲特看到日本五大商社背後所牽涉到的業務範圍才是下手投資的主因。過去日本大型商社給人的印象是綜合型貿易商，這樣說也沒錯，因為商社過去主要從外國進口日本缺少的資源，再將日本製造的商品外銷全世界，中間的仲介費用是主要的獲利來源。九○年代以後，日本商社開始投資他們仲介的客戶，但仍維持貿易業務，透過了解市場和貿易客戶的獲利模式，利用這些資訊和關係選擇好的投資標的。目前日本商社有九成以上的收益是來自於這些投資標的獲利，他們不僅是貿易公司，更像是日本的創投集團、控股公司。

商社掌握日本經濟

從日本過去一百多年的經濟發展，日本經歷明治維新、軍國主義到第二次世界大戰戰敗，日本財團都扮演重要的角色。日本目前共有三菱、三井、住友、芙蓉（富士）、三和、第一勸業等六大財團，他們控制日本全國六成的總資產，五五％以上總資本，六○％以上的銷售金額，二○％左右的就業人口。每個財團幾乎都有一個綜合商社，扮演集團內所有子公司對外進出口貿易的聯絡窗口，或者是整個財團內的投資公司。因此，這些日本綜合商社真正有價值的地方在於他們項下的投資標的，這也是巴菲特想要投資日本商社的可能原因。

三菱集團在一九三○年代假借財團轉向名義，推進重工業化、軍事化的進展，在二次大戰期間三菱集團是日本軍國主義重要的軍功產品生產商，二戰期間日本的零式戰鬥機和航空母艦就是由三菱集團生產，所以二戰後集團遭到盟軍的裂解。一九七○年代，三菱集團投資化工產業，八○年代從事石油資源開發和都市開發等大型工程發展，成為日本最大的財團，主導日本經濟。三菱集團核心三菱重工的業務涵蓋機械、船舶、航太、核能、電力和交通產業等。大家耳熟能響的本田汽車、麒麟啤酒、新日本石油、東京海上火災保險、尼康相機、日本郵船都是三菱集團的核心企業。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2108期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊　提供）

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