轉任公務員得拋棄勞保年資？勞保局說別擔心　申請規定一次看懂

▲考上公務員那先前勞保年資該怎麼辦？（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者余弦妙／台北報導

鄭小姐今年30歲，大學畢業後就進入職場工作，但她為了尋求更穩定的生活，一邊工作一邊準備公職考試，今年順利考上公職，準備當一位公務員，不過，她從畢業後就職至今也工作了7年左右，這期間的勞保是否會消失呢？

對此，勞保局回應，勞保年資並不會不見，等到符合規定的退休年紀，老年給付65歲後就可向勞保局提出申請一次請領，另外，勞工在工作期間，雇主都有依法提撥6%退休金的話，在年滿60歲時也可請領。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞保局進一步解釋，假設該個案若轉入公保後，這期間並未轉出投入勞保，那在公保屆齡退休後，且年滿60歲時即可向勞保局提出一次請領勞退金，由於該個案勞保投保年資並未達到15年，因此僅能一次請領。

另外，在老年年金的部分也是一樣，根據勞保條例，老年年金請領資格必須符合法定年齡且保險年資合計需滿15年者才能請領月領，而上述的個案勞保年資僅7年，若是後來沒有再投入勞保累計年資，老年年金就只能一次請領。

勞保局強調，勞保年資並不會因為轉入公保就不見，民眾無須擔心，只要有投保或依法提撥，到了法定退休年紀時都可向勞保局提出請領申請。

另外，目前勞保局為提供民眾更便捷的服務，勞保局e化服務自8月20日起，只要以健保卡號＋設籍戶口名簿戶號即可登入勞保局ｅ化服務查詢個人資料。另「勞保局行動服務」APP註冊帳號亦同步開放，得以健保卡號＋設籍戶口名簿戶號註冊帳號。

