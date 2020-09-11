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瘋電影／教會　只有愛能化解仇恨　

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文／賴賴

▲▼教會。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

非常非常精彩，只有古早片才能看到這三大天王的合體，現代應該已經拍不出這種程度的作品了，全部都是實景，大場面人數眾多，一部電影中，有多種環節出現不同環境視覺，非常豪華隆重，氣勢磅礡而劇本流暢無冷場，那個年代這個時代，有人類的地方就有貪婪、利益、和被犧牲者，看完心很酸很痛，最後的那一船孩子，象徵著希望和不滅的仇恨。

一開始教士們為了教化未開發的印地安人，爬山涉水甚至攀爬上瀑布，這些鏡頭都是現在電影中除了利用電腦合成，不可能真人去拍攝的艱苦過程，所以在電影中看到特別感動，所有的危險與誠意，一幕戲說完，而原住民也有自己維持生存的科學智慧，他們規定只能生一胎，這樣敵人來襲才行有餘力保護下一代，悲傷的現實，為什麼擁有武器者，總是要去霸凌手無寸鐵之人，不可思議也難以理解這樣的人類進化，似乎沒改善。

宗教讓人學習愛，學習神的智慧，但是仇恨當前，凡人如何忍，釋出善意終有回報，發動戰爭百年仇恨難消，這些歷史不斷重複，但權利慾望沖昏頭的領導人，怎麼捨得放棄。於是一代一代的新仇舊恨，戰火不斷的悲哀，誰都不該在戰場上犧牲。電影有太多內涵，五顆星推薦，百年佳作。

片　　名：教會
英文片名：The Mission
類　　型：動作、冒險、劇情
上映日期：2020-09-11
片　　長：02時05分
導　　演：羅蘭約菲(Roland Joffe)
演　　員：勞勃狄尼洛(Robert De Niro) 、 傑瑞米艾朗(Jeremy Irons) 、 連恩尼遜(Liam Neeson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：甲上

劇情大綱

18世紀天主教耶穌會修士深入南美叢林向當地原住民瓜拉尼人（Guaraní）傳教。曼多薩(勞勃狄尼洛飾)是西班牙殖民地的傭兵，他發現自己的弟弟與未婚妻的不倫戀後手刃了弟弟，他雖免於死罪卻愧對良心，在耶穌會修士加百列(傑瑞米艾朗飾)勸說下，曼多薩跟隨修士前往他們傳教的地方，友善的瓜拉尼人感動了曼多薩，他便在修士加百列與約翰(連恩尼遜飾)的見證下成爲了一名耶穌會修士。隨著西葡馬德里條約生效，傳教地被移轉給葡萄牙殖民，葡萄牙人認為耶穌會所建立的平等社會有礙於奴隸制，因而展開一場浴血之戰。

▲▼教會。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲帶著樂器面對未開發語言不通充滿敵意的印地安人，無畏無懼。

▲▼教會。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲曾經是人口販子專抓印地安人，殺死弟弟後，終於感到懺悔。

▲▼教會。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲歸順教會之後，卻遭教會背叛，這就是人生，這也是修行。

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