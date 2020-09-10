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劍麟8月營收2.67億元、月增14.2%！車市回暖　汽車營運回升助攻

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▲劍麟股份有限公司，台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）公布2020年8月合併營收為2.67億元，月增14.2%；累計前8月合併營收19.67億元，則年減35.73%。主要是汽車事業部營運大幅回升，帶動單月營收向上。

劍麟表示，第三季為傳統汽車暑休產業淡季，但受惠於歐美汽車主要客戶加大整體的備貨力道，助攻汽車零件營收已恢復至去年同期8成水位，收斂展示架銷售業績受疫情衝擊的拖累。

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隨著中國、歐洲、美國等主要3大新車銷售市場回暖，且在行車安全意識提升的趨勢下，劍麟認為，帶動平均每車搭載主／被動式安全配件規格的數量持續增加，使得安全零組件供應廠商的成長環境優於整體汽車產業平均，將有助於劍麟汽車事業部營收的月增率取得更佳表現。

觀察主要客戶Autoliv於最新2020年第二季財報中，可見全球安全氣囊、安全帶等的銷量有逐步增長，從銷售市場別來看，明顯由中國的日系、德系品牌車廠的新車銷售表現回溫所驅動。

劍麟進一步表示，公司在被動式安全零組件上掌握關鍵技術能力，並具備與客戶共同研發優勢，隨著主要一階（Tier1）汽車安全零組件供應商客戶看好未來安全零組件需求持續提升而帶動拉貨力道增溫，將創造汽車事業部的營運保持穩健成長的態勢。

展望第三季，劍麟維持審慎樂觀看法，目前已明顯感受到主要客戶積極密切協調後續出貨的時程，加上波蘭新廠已順利開始量產，開始小幅度貢獻今年下半年的營業收入，並維持汽車事業群整體的成長動能。

另一方面，劍麟謹慎面對財務、生產、業務接單等各面向的結構，並採取包括新舊產品汰換、產線自動化、產能規劃調整等全方位優化的重要策略，以期整體成效的展現，能有充分抗衡全球大環境景氣不確定性風險所帶來的衝擊，並精進未來整體營運表現成長。

 

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