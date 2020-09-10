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「華為是第3大客戶！」旺宏董事長吳敏求：美國禁令將是Q4營運變數

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▲旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者楊絡懸攝）

▲旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國擴大華為禁令即將於15日生效，記憶體製造廠「旺宏電子」（2337）董事長吳敏求表示，華為是旺宏第3大客戶，旺宏會向美國提出申請出貨華為許可；另外，若中芯國際遭美國政府制裁封殺，也會影響「兆易創新」編碼型快閃記憶體（NOR Flash）出貨，未來若中芯無法順利生產，勢必也會造成NOR Flash大缺貨。

美國總統大選即將於11月登場，美國與中國的科技大戰將加劇。吳敏求認為，隨著大選逼近，美國對中國施加的壓力可能會越來越大，因此，推測美國政府在選舉之前，核准供貨華為的申請機率渺茫，加上中芯被列為下個制裁對象的可能性也高，無論誰來當選美國總統都會如此。

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針對美國商務部全面封殺華為，吳敏求指出，即使核准機率小，但旺宏將遵循美國規定，向美國申請能否於9月14日之後繼續出貨給華為；旺宏除了供貨華為5G基地台應用之外，還有許多網路相關的高容量記憶體產品，華為是旺宏第3大客戶，美國的禁令將是旺宏第四季營運的變數。

不過，由於市場需求不變，華為禁令反而帶動「提前拉貨」效應，客戶端出現消長，其他品牌也趁勢而起。吳敏求說，旺宏第三季營運表現不會讓外界失望，第四季則「很難說」，因為有華為變數，但接單能見度如遊戲機、醫療應用等需求又持續不錯；即使第四季看不出來，全年營運表現應可持穩。

展望後市，吳敏求表示，旺宏將持續追求「高品質」，不去砍價競爭的市場，未來期許在車用、工業及醫療應用等3大領域，旺宏的表現將越來越好，「世界上的好車，都會用旺宏的晶片。」

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