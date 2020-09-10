15金控前8月賺2781億今年來首轉正成長　富邦金EPS破5元奪三冠王

▲15家上市櫃金控8月獲利全出爐，單月獲利達501.42億元，累計前8月獲利達2,781.87億元。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控8月獲利今（10）日全數出爐，隨著金融市場高檔震盪，金控壽險子公司處分股債利益，推升15家金控今年前8月稅後純益2,781.87億元，不僅較去年同期略增，同時也是今年以來首度轉為正成長，其中富邦金再度蟬聯金控單月獲利、累計前8月稅後淨利及每股獲利三冠王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘（EPS）5.97元，續居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（4.2元），排名第三的則是中信金（1.59元），名列第四的是元大金（1.48元），至於第五名則是新光金（1.31元），至於公股獲利王兆豐金只有1.25元。

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富邦金控公布8月自結獲利，單月稅後淨利132.71億元，累計今年前8月稅後淨利640億元，每股盈餘5.97元，皆創下同期歷史新高，其中富邦人壽在穩健投資績效下，累計前8月稅後淨利430.58億元，較去年同期大幅成長68%，而北富銀淨利息收益維持穩定，累計前8月稅後淨利139.09億元。

國泰金控8月稅後盈餘127.9億元，累計前8月稅後盈餘達596.9億元，每股稅後盈餘4.2元，其中國泰人壽投資績效良好，外匯避險操作得宜，業務面持續價值導向策略，單月稅後淨利107.2億元，而國泰世華銀行存放及手收業務表現平穩，單月稅後淨利14.7億元。

中信金控8月稅後純益47.92億元，累計前8月稅後純益319.42億元，每股稅後盈餘0.96元。中信金表示，子公司銀行獲利雖因疫情而受到影響，但核心業務仍維持穩健，而台灣人壽因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益佳，帶動整體獲利表現穩健，另因應未來匯率變化，單月增提15億外匯價格準備金。

元大金控8月單月稅後純益30.09億元，前8月稅後純益179.5億元，年增12%，主要是子公司元大證券單月獲利14.72億元挹注，由於股市延續7月交易動能，泛經紀業務表現亮眼，加上證券轉投資子公司元大證金股息入袋逾1億元，帶動整體獲利成長力道。

新光金控8月稅後盈餘25.01億元，年增54%，累計前8月稅後盈餘167.54億元，每股稅後盈餘1.31元。新光金副總理李超儒表示，以8月來看，外匯避險較好操作，無本金遠期外匯（NDF）成本降至3%，期許全年往2%目標前進，加上一籃子貨幣避險奏效，以及增提外匯價格變動準備金達13.4億元，目前外匯準備金餘額達62.4億元，最後是7、8月股息超過百億元，挹注整體獲利表現。

另在4大公股金控中，除了現金股利較7月縮水之外，公股銀也開始針對踩雷案提存備抵呆帳，8月獲利66.43億元，較上月下滑近2成，展望未來，公股銀行主管認為，全球疫情持續蔓延，加上美國總統大選等不確定性，若要恢復到疫情前的獲利水準仍充滿變數，期許能夠逐步好轉。

兆豐金8月稅後純益26.23億元，月減約17%，累計稅後盈餘170.65億元，每股稅後盈餘1.25元，整體來看，主要是子公司兆豐銀因單月評價損益與手續費收入轉趨平淡、兆豐證券的獲利也減少的因素，使得整體金控獲利略有下滑。