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中國公民簽證「與巴基斯坦一樣地位」　印度宣布更嚴格規定

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▲▼中印關係,中印衝突,印度國旗。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲北京人民大會堂前的印度國旗。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

中印邊境衝突越演越烈，印度宣布對中國公民實施更嚴格的簽證標準，未來中國公民簽證將與孟加拉、阿富汗和巴基斯坦等國簽證處於同等地位，列為「優先轉送類別」（Prior Referral Category）。

印度《經濟時報》（ET）報導，新德里當局在其最新版「商務簽證發放」指南中引入了「針對中國公民的具體規定」，包括在某些情況下必須向外國人管理登記辦公室（FRRO）報告。

報導稱，這是印度在新冠疫情爆發後對簽證規定改革的一部份，中國是印度點名的33個國家之一，其他還包括阿富汗、伊拉克、伊朗、蘇丹、巴基斯坦、土耳其等國，其公民持旅遊簽證入境印度的間隔時間至少為2個月。

除了旅遊簽證外，印度內政部對工作簽證、醫療簽證、研究簽證和學生簽證的發放都祭出規定，同時明訂所有中國持商務簽證入警者，如果在一個公曆年內停留超過180天，就必須向FRRO登記。

印度內政部表示，已經授權FRRO根據實際情況延長中國公民的商務簽證期限。印度商務部表示，中國公民的商務簽證可分為三類，第一類為持有「印度認可組織」邀請函公民，但每次不能停留超過90天；第二類為無法出示上述邀請，但持有正式授權之中國機構發出的申請信者，可單次入境60天；第三類是短期入境簽證，適用於不能出示任何證明文件，但經印度駐外使團批准者。

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