穎台Mini LED帶動業績大幅增長　董座王志鴻：下半年營運相對樂觀

▲穎台科技董事長王志鴻。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

穎台科技（6775）董事長王志鴻表示，今年上半年受新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾下，造成各地區供應鏈接連停工，影響出貨進度，延遲的訂單在疫情趨緩後皆陸續回溫，但是對於下半年業務訂單狀況維持相對樂觀。

王志鴻表示，電視、顯示器等需求大增，推升穎台整體出貨量處於高峰，7、8月營收較去年同期皆雙位數成長，因受惠於高階產品出貨比重增加與整體稼動率提升，上半年毛利率創近年新高，公司將持續透過產品組合調整，增加高毛利、高階產品比重，並有助於未來持續提升整體獲利。

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王志鴻指出，穎台科技為國內唯一可提供MiniLED擴散板的廠商，今年在Mini LED背光領域應用上大有斬獲，已成功導入電競品牌，應用於高階電競筆電，目前已穩定量產，下半年尚有新款電競筆電待出貨。

王志鴻說明，目前已與全球各大國際品牌廠商合作開發Mini LED產品，品項涵蓋NB、顯示器、車載及電視等，而穎台透過新複合材料應用、特殊光學微結構等高階擴散板解決方案，除了提升Mini LED背光顯示亮度、輝度、品質外，也替客戶降低Mini LED整體模組成本，品牌商皆反應良好。

王志鴻補充，看好高階擴散板解決方案發酵，樂觀估計將從明年第1季開始貢獻營收獲利。而公司未來也將持續投入研發資源，布局Mini LED背光顯示，從小尺寸到大尺寸、從膜到板的完整產品線，站穩高階光學板領導廠商地位。

王志鴻強調，穎台科技自2016年中下市後，成功蛻變轉型為有機複合材料應用的供應商，而過去營收100%來自電視市場，目前已成功跨入Mini LED、電腦顯示器及照明等不同領域的應用市場，後續也持續拓展新的應用，並開發高附加價值板材及研發新複合材料產品等，未來以多角化發展邁進。

法人預估，穎台科技下半年適逢產業旺季，隨著全球宅經濟起飛，電視及顯示器需求大增，再加上後續MiniLED高毛利產品逐漸放量後，今年整年獲利有望創近年新高。