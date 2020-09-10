電信三雄公布8月營收　中華電EPS 0.35元返單月獲利王

▲中華電信8月自結營收每股盈餘0.35元。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信三雄今（10）日公布8月自結營收，中華電信每股盈餘0.35元、台灣大哥大為0.33元、遠傳電信0.22元；中華電重返單月獲利王寶座，不過累計前8個月獲益台灣大仍穩坐冠軍寶座。

中華電8月份合併自結營業收入為170億元，與去年同期持平。8月營業淨利為35.8億元；稅前淨利為35.6億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.3億元；每股盈餘為0.35元。

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中華電前8月累計營收1,292.6億元，年減4.3%；EBITDA 520.8億元，年增 1.8%；稅後純益223.7 億元，年減1.1%，每股純益2.88元。

中華電表示，資通訊專案營收、網際網路應用加值營收及數據網路營收增加，抵銷國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收的減少；營業成本及費用為134.5億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本增加，且攤銷因5G頻譜開始使用而增加，抵銷網路互連費用及商品成本的下降

台灣大8月份自結合併營收106.6億元，營業利益13.3億元，稅後淨利為9.4億元，稅後EPS為0.33元。109年自結前8個月合併營收842.4億元，營業利益112.5億元，稅後淨利為83.3億元，稅後EPS為2.96元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月電子商務表現持續亮眼，營收年成長達34%，帶動合併營收年成長5%。電信業務方面，5G用戶上線數較上月成長二成，且超過八成用戶選擇999型以上資費。

隨著5G手機與台灣大自有的超5G應用接連登場，預期5G上線數將持續增溫。此外，遊戲代理及帳單代收業務動能良好，IoT物聯網用戶也在智慧電表與路燈等相關需求帶動下持續成長。

遠傳8月份合併總營收為新台幣63.95億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣23.07億元與新台幣7.08億元，8月份單月每股盈餘為新台幣0.22元。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為新台幣507.34億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣184.51億元與新台幣58.82億元；自結之稅後每股盈餘為新台幣1.81元。