　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

電信三雄公布8月營收　中華電EPS 0.35元返單月獲利王

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中華電信,499吃到飽,資費,手機月費,電信業者。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信8月自結營收每股盈餘0.35元。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信三雄今（10）日公布8月自結營收，中華電信每股盈餘0.35元、台灣大哥大為0.33元、遠傳電信0.22元；中華電重返單月獲利王寶座，不過累計前8個月獲益台灣大仍穩坐冠軍寶座。

中華電8月份合併自結營業收入為170億元，與去年同期持平。8月營業淨利為35.8億元；稅前淨利為35.6億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.3億元；每股盈餘為0.35元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華電前8月累計營收1,292.6億元，年減4.3%；EBITDA 520.8億元，年增 1.8%；稅後純益223.7 億元，年減1.1%，每股純益2.88元。

中華電表示，資通訊專案營收、網際網路應用加值營收及數據網路營收增加，抵銷國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收的減少；營業成本及費用為134.5億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本增加，且攤銷因5G頻譜開始使用而增加，抵銷網路互連費用及商品成本的下降

台灣大8月份自結合併營收106.6億元，營業利益13.3億元，稅後淨利為9.4億元，稅後EPS為0.33元。109年自結前8個月合併營收842.4億元，營業利益112.5億元，稅後淨利為83.3億元，稅後EPS為2.96元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月電子商務表現持續亮眼，營收年成長達34%，帶動合併營收年成長5%。電信業務方面，5G用戶上線數較上月成長二成，且超過八成用戶選擇999型以上資費。

隨著5G手機與台灣大自有的超5G應用接連登場，預期5G上線數將持續增溫。此外，遊戲代理及帳單代收業務動能良好，IoT物聯網用戶也在智慧電表與路燈等相關需求帶動下持續成長。

遠傳8月份合併總營收為新台幣63.95億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣23.07億元與新台幣7.08億元，8月份單月每股盈餘為新台幣0.22元。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為新台幣507.34億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣184.51億元與新台幣58.82億元；自結之稅後每股盈餘為新台幣1.81元。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
國防部罕見曝光「共軍擾台範圍圖」　距台灣本島僅90浬
快訊／共機連2日擾台　國防部最新回應
突宣布「大砍4300個職位」　這家航空撐不住了！
丁允恭綽號「情色海牛」！爆同時多重性關係
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

15金控前8月賺2781億今年來首轉正成長　富邦金EPS破5元奪三冠王

穎台Mini LED帶動業績大幅增長　董座王志鴻：下半年營運相對樂觀

宏碁8月單月營收272.73億元　創接近5年以來新高

突然宣布「大砍4300個職位」　新加坡航空撐不住了！

疫情衝擊！國銀今年海外踩雷案頻傳　損失金額倍增破百億

電信三雄公布8月營收　中華電EPS 0.35元返單月獲利王

國銀對中小企業前7月放款4950億飆新高　這3家銀行增加最多

疫情衝擊公司掛牌意願！　前8月IPO籌資金額「腰斬」

瞄準高端族愛美食商機！　合庫攜手漢來發世界卡升級4大權益

基本工資明年調升　勞退分級表跟著修正、預估影響115萬人

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

15金控前8月賺2781億今年來首轉正成長　富邦金EPS破5元奪三冠王

穎台Mini LED帶動業績大幅增長　董座王志鴻：下半年營運相對樂觀

宏碁8月單月營收272.73億元　創接近5年以來新高

突然宣布「大砍4300個職位」　新加坡航空撐不住了！

疫情衝擊！國銀今年海外踩雷案頻傳　損失金額倍增破百億

電信三雄公布8月營收　中華電EPS 0.35元返單月獲利王

國銀對中小企業前7月放款4950億飆新高　這3家銀行增加最多

疫情衝擊公司掛牌意願！　前8月IPO籌資金額「腰斬」

瞄準高端族愛美食商機！　合庫攜手漢來發世界卡升級4大權益

基本工資明年調升　勞退分級表跟著修正、預估影響115萬人

白敬亭陸版《未生》變女主角　霸總台詞「小臉怎瘦了」歪樓偶像劇

15金控前8月賺2781億今年來首轉正成長　富邦金EPS破5元奪三冠王

協會盃／林克謙相隔10個多月登板　台中市逆轉勝

雨中深吻小13歲輔大美女　楊一展開拍前「體貼行為」讓她放心

解放軍中印邊境部署轟-6　高調公開實彈防空演習

直播殺人！桃園男疑孕妻外遇　將她「打到頭顱骨折」性侵釀1屍2命

海巡署海洋學生體驗營　澎湖「深度教育、體驗海巡」首度啟航

李汶翰「引擎蓋上纏綿」爆戀情！　女方1天前發文被挖出：呵呵

國防部罕見曝光共軍擾台範圍圖　距離台灣本島僅90浬

趙斗淳出獄「搬回女童家附近」　性侵關12年首懺悔：一定好好做人

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

國家隊爆第二家廠商假冒MIT　豪品進口700萬片陸製口罩混充

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

新航撐不住　削減4300個職位

海外放款呆帳提存　公股金獲利失色

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

他破解電費「暗黑原因」省4千元

台積電在假日面試！過來人揭背後玄機

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子沒翻身機會！

小北百貨不被世代淘汰「3關鍵」

謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

美股連3黑！他分析「VIX飆股論」求上車時機...專家曝觀察

更多熱門

相關新聞

銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

羅麗芬-KY（6666）今（10）日公告8月營收6897萬元，較上月成長6.3％，再創今年單月新高；累計今年前8月營收4.13億元，年減54.4％，主要是旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌銷售回穩，帶動營收連3個月走升，營運谷底已過，並隨著中國大陸疫情不再擴大，市場消費也逐步回流。

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

華碩8月營收突破400億元　改寫近3年新高紀錄

華碩8月營收突破400億元　改寫近3年新高紀錄

面板價格走揚　友達8月營收創14個月新高、群創改寫22個月新高

面板價格走揚　友達8月營收創14個月新高、群創改寫22個月新高

五大電信今下午4點進行全台災防告警訊息測試

五大電信今下午4點進行全台災防告警訊息測試

關鍵字：

中華電信台灣大哥大遠傳電信5G元年營收

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

更多

最夯影音

更多
敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面