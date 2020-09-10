國銀對中小企業前7月放款4950億飆新高　這3家銀行增加最多

▲根據統計，到今年7月底為止，國銀對中小企業放款餘額達7兆3,929億元，較上月底大增1,488.54億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（10）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至2020年7月底止，國銀對中小企業放款餘額達7兆3,929億元，較上月底大增1,488.54億元，其中合庫銀、台企銀及玉山銀等3家放款最多。

根據金管會統計，到2020年7月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆3,929億元，較上月底增加1,488.54億，一舉創下歷年單月最高紀錄。

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統計也指出，今年前7月國銀對中小企業放款戶數達38萬3,000戶，較去年底的29萬1,000戶，增加9萬2,000戶。

金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而今年設定在3,000億元，今年前7月國銀對中小企業新增放款大增4,950億元，創下史上新高紀錄，累計目標達成率達165.01%，遠超越當初設定的目標達成率，可望創下史上新高達成率。

觀察放款前3大銀行，今年以來到7月底為止，對中小企業放款最多的銀行有3家，依序為合庫銀行（641.39億元）、台企銀（473.23億元）及玉山銀（417.98億元）。

統計指出，今年7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.49%，較上月底的比率增加0.59個百分點，占民營企業放款餘額比率為66.79%，也較上月底的比率增加0.53個百分點。

另外，今年7月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39%，較上月底減少0.01個百分點。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。