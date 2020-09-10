疫情衝擊！國銀今年海外踩雷案頻傳　損失金額倍增破百億

▲根據統計，今年以來至今，國銀海外踩雷通報重大偶發事件逾20件，債權或投資損失金額超過4億美元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國銀海外踩雷案件頻傳，根據金管會今（10）日公布統計，今年以來至今，國銀通報重大偶發事件逾20件，債權或投資損失金額超過4億美元，較2019年全年的逾10件、2億美元，增加快1倍。

國銀海外踩雷案件頻頻傳出，金管會銀行局副局長林志吉表示，2015年起國銀針對海外、中國大陸市場的風險控管納入重大偶發通報範圍內，且經銀行評估債權或投資損失超過等值1,000萬美元須向主管機關通報。

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根據金管會統計，今年以來至今，國銀海外踩雷通報重大偶發案件超過20件，債權或投資損失金額超過4億美元（約新台幣119億元），較去年一整年的逾10件、2億美元（約新台幣59.5億元），呈現倍增的情況。

林志吉指出，今年受到疫情影響，國銀海外踩雷通報件數較去年同期來得高，但國銀參與國際聯貸案件數增加也要一併來看，由於前3至5年國銀參與國際聯貸案件數較少，因此相關損失通報也較少，如今參與案件多，通報案件自然也會增加，因此不能單看絕對件數。

近期再度傳出8家國銀參與印尼最大手機通訊設備廠Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案驚傳踩雷，聯貸總金額達9,300萬美元，其中合庫銀參貸額2,000萬美元最多，其次為兆豐銀、中信銀也各有1,000萬美元。

林志吉說，目前各家銀行針對實際損失情況，提列備抵呆帳，由於每家銀行評估回收狀況不一，因此提呆帳比例也不同，後續若有必要會請銀行來說明相關風險控管的因應措施，將會密切關注後續曝險情況。