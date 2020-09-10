公公18個月嬰前性侵！媳婦掙扎哭「你對大兒子妻也這樣」竟遭冷回

圖文／鏡週刊

中國大陸山東省淄博市爆出一起人倫悲劇，主角山東淄博理光董事長楊光金被兒子在公司外拉布條指控，當著孫女的面性侵媳婦，事後還聲稱是因為兒媳婦勾引他，楊光金的兒子氣憤得邊敲鑼大喊：「我爹是個畜生！」並註冊微博帳號揭露整起事件。

楊光金被兒子控訴，當著1歲半孫女的面性侵媳婦，事件在網路爆發後越演越烈。陸媒報導，楊光金的兒子在疫情爆發時，將父母和妻小送到加拿大的溫哥華安置，沒想到卻發生慘劇。

楊男表示，7月12日楊光金把母親引開，隨後當著18個月的女兒面前，將老婆強行拖到房裡性侵得逞，期間妻子掙扎哭吼：「你還是人嗎？有2個兒子，你對大兒子的老婆也會這樣嗎？」楊光金竟回：「怎麼會，人家是上海大老闆的女兒。」而更令人震驚的是，楊男的母親事後表示知情，卻坐視不管。

楊男事後與父親對質，父親卻堅稱是媳婦先勾引他，說自己有勃起障礙，但被媳婦引誘到受不了，才發生性行為，最後還說很討厭這種水性楊花的媳婦。楊男心痛回憶，因為善良的妻子顧慮到9月6日是哥哥的婚禮，只好先隱忍沒有立刻報警，但最後實在受不了精神壓力，才主動揭露此事。8月28日，楊男帶著妻子和女兒至上海某派出所報案。

由於事件發生在國外，大陸公安表示若楊光金不在國內便無法立案，楊男只好在爸爸公司前拉布條，敲鑼大吼：「楊光金喪盡天良，當著孫女的面，性侵兒媳婦，我女兒才18個月。楊光金，你畜牲，你禽獸不如。」想逼楊光金回國面對，並在微博註冊帳號「楊光金當著孫女面性侵兒媳」，持續揭露事件真相。



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