疫情衝擊公司掛牌意願！　前8月IPO籌資金額「腰斬」

▲根據統計，今年前8月IPO掛牌家數只有14家，籌資金額來到56.8億元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（10）日公布最新IPO家數與籌資金額，今年前8月IPO掛牌家數僅14家，籌資金額則為56.8億元，較去年同期呈現「腰斬」，主要是受到疫情影響，全球IPO掛牌家數整體減少16%，使得公司對於IPO掛牌較為保守。

根據金管會證期局統計，今年前8月IPO掛牌家數共有14家，籌資金額達56.8億元，相較於去年同期的21家、120.6億元，以籌資金額來看，呈現「腰斬」情況；2019年全年IPO掛牌家數共有39家，籌資金額為280億元。

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金管會證期局副局長蔡麗玲指出，去年主要是中美貿易戰、英國脫歐、香港反送中抗爭，造成資本市場波動劇烈，因此整體IPO市場表現不好，根據世界貿易聯合會（WFE）的統計，2019年全球IPO掛牌家數較上年減少25%。

以今年來看，蔡麗玲表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，上半年全球IPO掛牌家數較去年同期減少16%，使得公司對於IPO掛牌較為保守，一般來說，若公司想要做IPO時，往往會希望在市場持穩時來做。

針對金融總會日前公布的金融建言白皮書，其中一項建議鬆綁掛牌條件，蔡麗玲說，為協助企業在資本市場融資，已研擬強化競爭力措施，包括放寬IPO條件與提高SPO彈性，目前具體規畫仍在研議中，預計年底會提出。

此外，金管會今年訂定的IPO目標家數為52家，其中證交所上市IPO目標為24家、櫃買中心的上櫃家數為25家，蔡麗玲說，目標家數是申請家數，並非已掛牌，今年到現在為止已提出申請共有24家，未來仍會繼續努力，以達成目標。