合庫金董座雷仲達：房市回溫未過熱　收掉香港分行財富管理業務

▲合庫金控董事長雷仲達。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年受到新冠肺炎疫情影響，房貸利率處於歷史低點，房市交易逐步回溫，合庫金控董事長雷仲達今（10）日表示，房市確實有「回溫但未到過熱」，仍屬於健康發展。

海外布局方面，雷仲達表示，以往海外分行加上國際金融業務分行（OBU）獲利最高占比近40%，如今降至31%左右，主要是中國大陸、香港減少最多，其中，香港情勢動盪，加上港版國安法上路後，金融中心地位可能改變，加上資金逐步往外跑，規劃收掉香港分行的財富管理業務，未來放款會更將審慎，且會降低曝險。

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合庫金控董事長雷仲達今天受訪時表示，以他個人看法，觀察房市確實有「回溫但未到過熱」的情況，應該都是健康發展，但確實央行理監事會上有不少理事對於房市較為審慎，但他強調，從2013、2014年過熱後有冷了一陣子，到了前年才開始回升，「不覺得那麼可怕，還不需採取動作去壓抑」。

雷仲達認為，若要打房，央行仍有很多工具可以使用，包括選擇性信用，只要一採取動作，即可達到效果，但房市是經濟的火車頭，好壞都會影響產業發展，因此他持較為謹慎態度，仍需多加觀察。

雷仲達也說，房市較為熱絡，主要是與低利率環境有關，利率已經來到歷史低點，以及年輕人買房的剛性需求仍在。

外界關注公股銀配合政府紓困政策，針對房貸金額1000萬以內，額外再降息1碼，即將到9月底為止，至於是否展延，雷仲達表示，目前仍要看政院態度，額外調降房貸利率對銀行獲利雖造成影響，但政府若認為有必要，一定會配合來做。

另針對今年獲利動能，雷仲達指出，到今年7月底，金控獲利年減4.8%，子公司合庫銀也呈現衰退，主要是降息、紓困等因素影響，使得利差縮減，但財務操作收益表現不錯，可彌補衰退；另到9月9日為止，股息收入為14.69億元，表現優於去年的9億元。