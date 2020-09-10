血紅恐怖標語藏死亡詛咒　日本中古車展示場15年0失竊原因曝光

記者葉睿涵／綜合報導

日本一家中古車展示場為了提防盜賊祭出奇招，在展場外貼出血紅色的告示牌指出，在這裡偷竊被抓的人都莫名去世了，以此警告人們不要偷竊。不料，這一招還真的有效，從看板設立至今，展示場真的從未失竊。

據日本livedoor NEWS報導，推特上有一名網友貼出了日本中古車展示場的恐怖聲明，只見看板上用血紅色的字體寫著「注意！本公司所有盜竊被抓事件中的犯人都因不明原因去世了」，讓網友不禁笑道，「好厲害的看板，它說只要偷東西就會被殺死哦！」

▲日本一家中古車展示場為了提防盜賊祭出恐怖標語，此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

社長坂本潤之介在接受採訪時坦承，展示場目前並沒有發生「偷竊就會莫名死掉」的事，一切都是因為公司的其他據點經常出現車輛被盜事件，就連他自己的家也曾經被偷；為了防止盜賊，他們想到了這個有趣的標語，希望能起到嚇阻作用，不過說來也奇怪，在公司的4個據點中，就只有這個展示場從沒失竊過。

坂本表示，很多客人覺得這個警示十分有趣，但也有少數客人覺得很害怕，信以為真地問他標語是否屬實，但看板設立至今已經15年，確實還沒有人被抓住。他開玩笑地說，或許小偷在沒有被抓住的情況下就真的死了，「畢竟偷東西的就是壞人嘛！」