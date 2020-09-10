生病未寫作業！狠師體罰「蹲跳100下」…13歲少年夢中猝死

▲少年因生病未寫作業而遭體罰。（示意圖／CTWANT提供）

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教導孩童正確待人處事之中，父母及老師都扮演著相當重要的角色，不過為了讓孩子能乖乖聽話，有些大人往往會採取體罰方式，但因此釀成意外的案例層出不窮。泰國近來發生一起悲劇，有名13歲少年因生病未寫作業，結果被導師強迫做100下交互蹲跳，最後在睡夢中猝死。

根據《國民報》報導，少年在上月31日生病住院，父母便向學校請假一個星期，待病況終於好轉後，他於9月3日返校上課，但老師不接受「沒有寫作業」，堅持要執行懲處，逼著才剛康復的少年做100下蹲跳，他4日又突然倍感不適，當天較早上床睡覺，沒想到隔天就再也沒醒過來。

醫師指出，少年因心臟疾病於5日凌晨3時身亡，尚無法確定是否為100下蹲跳所造成，詳細死因有待進一步調查釐清。事後，家屬將此事揭露在臉書，校方於8日出面表示，目前已向家屬致上最深歉意，將會負起全部責任，並希望能藉此事件呼籲，未來不要再有老師隨意體罰學生。

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