華為新禁令9/15生效　衝擊台日韓廠「264億美元」營收！

▲華為禁令將影響台、日、韓等科技大廠。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

美國祭出「華為禁令」，將於下週二（15日）正式生效，日媒報導，該禁令將影響台灣、日本、韓國等大廠，每年合計264億美元的零組件營收將受到衝擊。

美國商務部上個月宣布，禁止企業提供華為任何含有美國設備或軟體設計的半導體，旨在阻止華為透過外部供應商為其智慧型手機及基地台採購關鍵零組件，但此舉的影響範圍恐遠遠不只華為一家公司。

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華為上季首度登上全球智慧手機出貨量排行第一名，超越三星，此外它更是全球行動基站的領頭羊，市佔率超過30%。

英國研究公司Omdia董事南川明（Akira Minamikawa）預估，日本、台灣和韓國公司每年向華為提供價值2.8兆日圓（約264億美元）的零組件，如果華為的生產鏈中斷，這些企業將陷入困境。

日本公司因為供應華為近30%零件而受到衝擊，光是Sony一家公司，每年就賣數價值十億美元的智慧手機影像感測器給華為，可說是Sony利潤特別高的產品之一。

台灣部分，據悉，台積電從華為獲得的年銷售額超過50億美元，聯發科每年和華為的業務往來也近5億美元；韓國部份，華為是三星的記憶體大戶。華為禁令還可能衝擊電池和電路板供應商。

美國商務部表示，針對華為禁令，廠商可以申請豁免，繼續跟華為進行交易。據悉，Sony和韓國SK海力士都考慮申請豁免；日經新聞則報導，聯發科目前已經提交申請。

日本國際貿易法專家Kana Itabashi認為，除非有特殊情況，否則獲得許可也很困難。目前，一些零件供應商已經開始尋找其他的買家，以備不時之需，但這也代表華為的業務將被切斷。

LCD面板製造商日本顯示器（JDI）打算將產品賣給Oppo、小米和Vivo，這些競爭對手則因為華為禁令而受益。