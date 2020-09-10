日本「最大電信商」出包！　NTT DOCOMO電子支付遭盜領1200萬

▲日本最大電信公司NTT DOCOMO。（圖／CFP）

文／中央社

日本最大電信公司NTT DOCOMO的電子支付服務「DOCOMO帳戶」出包，與「DOCOMO帳戶」連結的銀行帳戶存款遭盜領，至今已確認受害37件、被盜領逾1200萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，NTT將全額補償這些被盜領的金額，預定今天傍晚開記者會說明詳情。

「DOCOMO帳戶」服務是讓使用者從登錄的銀行帳戶儲值金額到「DOCOMO帳戶」內後，即可用手機進行購物或轉帳等電子支付功能。

盜領案透過儲值到「DOCOMO帳戶」的方式，從登錄連結的銀行帳戶中盜領存款，甚至有民眾根本沒有申請使用「DOCOMO帳戶」服務，確認銀行存款餘額時才赫然發現存款被轉出多筆金額，且被註記轉出到「DOCOMO帳戶」。

發生3件盜領案件的鳥取銀行表示，應是有人竊取銀行帳戶號碼與密碼，並冒用身分創設「DOCOMO帳戶」來盜領銀行帳戶中的錢。

目前已確認遭盜領37件、金額超過1200萬日圓（約新台幣335.4萬元），其中有受害者最高被盜領60萬日圓。

NTT為避免再新增盜領案，今天起全面暫停35家合作銀行帳戶與「DOCOMO帳戶」登錄連結業務；已確認遭盜領的7家銀行，則進一步暫停從銀行帳戶儲值到「DOCOMO帳戶」的功能。

此外，NTT DOCOMO也將強化APP安全措施，為防止盜用身分，使用者須提出照片與駕照等證件，來確認是否為本人申請服務。

報導指出，去年5月RISONA銀行也發生過透過「DOCOMO帳戶」盜領的案件，當時NTT DOCOMO的對應方式，是把每月儲值金額從最高100萬日圓調降為30萬日圓。

不過當時只限NTT DOCOMO手機門號用戶可使用「DOCOMO帳戶」，可透過手機門號來確認是否本人申請服務，因此NTT DOCOMO沒有採取進一步的安全對策。

但後來「DOCOMO帳戶」不限NTT DOCOMO門號用戶才可申辦，申辦時也不需要輸入手機號碼，可能因此導致在沒有確實驗證身分的情況下，有人冒用身分盜領帳戶存款。