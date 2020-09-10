母見肖像畫認出愛女！熊本水溝無名屍「無抵抗痕跡」疑遭瞬間殺害

▲警方公布熊本無名女屍肖像畫。（圖／熊本縣警察公布）

記者王佩翊／編譯

日本熊本市一處水溝內7日驚見無名女屍，由於死者身上沒有任何可以確認身分的物品，因此警方公布死者肖像畫，希望民眾能夠協助指認。而死者的母親8日晚間表示，肖像畫跟自己女兒長得很像，因此前來認屍，這才確認死者為任職於熊本大學的研究員楢原知里。

綜合日媒報導，現年35歲的楢原知里7日上午被一名路過男子發現，陳屍於水溝內，當時她身穿黑色長褲、藍色襯衫、灰色襪子以及白底帶有淺藍色條紋的球鞋，除此之外，頭上還夾著一個桃紅色的髮夾。雖然警方初步並沒有在死者身上發現明顯外傷，但經法醫相驗後，楢原的脖子上被發現明顯勒痕，因此警方隨即將偵調方向轉為他殺。

楢原知里6日晚間5時與友人分開後就徹底失聯，她的母親8日晚間見到肖像畫後，驚覺有異，因此連忙聯絡警方，並前往認屍，最終確認死者的確為自己的女兒。

根據法醫相驗結果，楢原知里的死因為脖子遭緊勒窒息死，然而在楢原的脖子上並沒有發現抵抗時的抓傷，指甲也沒有採集出第三人的皮膚碎片，疑似為短時間內被瞬間殺害，讓她來不及反應。

據了解，有附近居民表示，7日凌晨1時左右曾經有看到2個可疑男子站在楢原知里陳屍水溝的樹叢中間，還發出很吵雜的聲音，大約5到6分鐘。除此之外，警方已經接獲超過6起舉報，目前也已調閱附近監視器，希望能盡快釐清案情。

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