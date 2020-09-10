銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

羅麗芬-KY（6666）今（10）日公告8月營收6897萬元，較上月成長6.3％，再創今年單月新高；累計今年前8月營收4.13億元，年減54.4％，主要是旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌銷售回穩，帶動營收連3個月走升，營運谷底已過，並隨著中國大陸疫情不再擴大，市場消費也逐步回流。

羅麗芬-KY表示，今年上半年受疫情影響，實體店面消費驟減，但羅麗芬強化旗下品牌產品的線上營銷，成效陸續反應在營收及獲利表現上，而下半年公司恢復實體活動，增加與下游美容院業主及消費者互動，期望能收到線上＋線下雙軌行銷的加乘效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅麗芬-KY指出，繼7月初舉辦今年第一場招商大會，獲得美容院業主熱烈迴響之後，羅麗芬參加9月4~6日的廣州國際美博會，匯集專業美容、醫美、養生、大健康等主題展，吸引數十萬專業人士參與。

羅麗芬-KY說明，後疫情時代，羅麗芬調整市場策略，積極參展提高曝光度，同時在線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》的宣傳招商也收到很好的成效，而今年第二場招商大會已預訂在10月舉辦，預期參與人數將會再提高，可望帶動第4季營運向上成長。

根據艾媒諮詢的最新研究報告數據顯示，截至2019年底，中國大陸美容美髮行業規模達到3512.6億元人民幣，預計未來五年內，中國大陸美容美髮行業市場規模將維持4.6％的複合成長率，到2022年市場規模將突破4000億元人民幣，相信在後疫情時代，「她經濟」的復甦力道將會相當強勁。