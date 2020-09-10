伺服器機殼大廠勤誠回流　斥資22億建新廠「在台首度最大投資」

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部今（10）日通過最新投資案，伺服器機殼領導大廠勤誠興業將投入逾22億元在嘉義縣馬稠後產業園區建新廠，以加速將產線移回台灣，新廠將導入智慧製造，有助提升產能。

經濟部投資臺灣事務所今天再通過勤誠興業、大三得光電二家台商，及明揚國際科技、中國石油化學二家根留企業，4家廠商共將斥資近70億元擴大投資台灣。

老字號勤誠專注伺服器機殼本業37年，產品一向在臺灣研發設計、東莞與昆山為製造基地，全球市佔率約10%，受中美貿易戰影響甚鉅；為配合美國客戶要求，今年上半年除了在新北市五股成立NCT打樣廠，亦取得嘉義縣馬稠後產業園區土地用於新設廠房。

官員指出，勤誠積極推動產學合作，為南部地區培育更多技術人才，並新增438個工作機會吸引青年返鄉就業，未來將持續與CPU、硬碟、風扇、RAID控制器及電源供應器等大廠策略聯盟，並因應物聯網、人工智慧、SG商轉等新興產業開發自有標準品，滿足客戶要求創新、快速上市及合理成本的需求。同時持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機。

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客戶囊括蘋果旗艦店、洋基球場的大三得光電，則決定將中國大陸深圳廠全數產線移回臺灣，在宜蘭總部斥資近5億元新建廠房，導入更高度自動化製程提升產能與品質。

明揚國際科技為專業高爾夫球製造商，全球市佔率約2成，主要客戶多為知名品牌大廠，在高爾夫球業界舉足輕重。隨著最大消費市場美國需求回溫、2016年高爾夫球重返奧運項目，世界高球運動潛力蓄勢待發，將投入超過4億元，在屏東加工出口區建置智慧製造生產及擴充產能，新增70個本國工作機會，進一步提升高階高爾夫球材料及設計開發製造能力，強化質量與競爭力。

中石化近年積極聚焦高附加價值精細化產品力拼突圍，為豐富產品鏈符合市場需求，提供客戶Total Solution，宣布投下超過38億元在苗栗頭份建置精細化智慧工廠，分階段建置6項產線，導入自動化系統、推行溫室氣體減量，以提升製程與生產效率，將可新增147個本國工作機會。