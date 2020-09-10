「可疑拖船」現蹤！北韓疑準備潛射飛彈　美智庫曝光衛星照

▲北韓咸鏡南道的新浦造船廠疑似出現可疑動向。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國智庫戰略與國際中心（CSIS）9日在北韓專題頁面「Beyond Parallel」公布一則文章，文中提及，該研究中心已透過衛星照片捕捉到北韓位於咸鏡南道新埔造船廠，疑似正在為試射中程潛射彈道飛彈（SLBM）進行準備。

根據《韓聯社》報導，研究員分析，雖然北韓此次被捕捉到的動態並不具有決定性指標，但他們疑似正在替試射北極星3型潛射導彈做準備。北韓曾在2019年10月對外宣稱，為了防止外部威脅，同時加強自我防衛，已成功潛射「北極星3型」新型潛射彈道飛彈。

CSIS 4日曾在官網上傳一組攝於該造船廠的衛星相片，並在報告中表示，原本停靠在保安區域船塢的數艘船艦中，出現一艘拖船，該艘拖船平時負責將用於潛射導彈的試射平台駁船拖引至外海。然而根據CSIS 9日公布的最新衛星圖片顯示，該艘拖船仍然停在那裡，甚至還能看到一旁有疑似起重機的不明車輛。

根據分析，停靠在碼頭附近，長約12公尺的黃色卡車有可能是用來運輸部分建設裝備或是導彈裝擊箱的拖車。美國國家情報局前北韓情報負責人9日出席研討會時稱，北韓似乎已經做好在近期內進行核導彈試驗的準備。

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