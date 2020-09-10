「散戶團結典範」美德醫今年飆5720%！　分析師曝驚人風險

▲分析師認為少碰DR類股。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情使口罩類股價格飆漲，像美德醫療-DR（9103）從水餃股漲到最高78塊，今年來漲幅逾5720%，即使跌停也會打開，成為鄉民口中的「散戶大團結教科書」。不過，摩爾投顧投資長郭哲榮認為，持有這支股票相當危險，亦藏著許多風險，如果繼續漲下去，恐面臨「泡沫的開始」。

美德醫今（10）下跌9.23%，雖然一度跌停板至57.6，但收盤前幾分鐘再度打開。對此，分析師郭哲榮直言，美德醫開盤大漲到大跌，折溢價為109.7%，已經偏離合理價位。不少投資人認為美德醫本益比很低，但他質疑，為何美德醫在新加坡上市的公司，或別的政府上市的股票，別人不願意買？

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郭哲榮表示，如果買的是主力大戶就算了，會知道何時丟股票，但美德醫裡頭有很多散戶，這樣真的很瘋狂，「為什麼新加坡上市的美德醫原股漲不起來？為什麼你要花那麼貴的錢去買股票？因為你覺得有下一個傻瓜要買！」他直言，有這種想法跟老鼠會根本沒兩樣。

「散戶越瘋美德醫，股市越沒得醫。」郭哲榮表示，只要疫苗出現，口罩股都是煙消雲散，雖然疫苗不一定有效，但10月底、11月底出來，也會讓股市開始有轉變。

郭哲榮認為，美德醫現在一張6萬塊，有三萬多張在流通，表示十幾億的資金 全部凍結，「這真的很危險，遲早溢價會收斂！」他表示，現在投資人只是在賭博，沒有在投資，不該把股票想成老鼠直銷會，而且股票可能會泡沫，到那時台股不只回檔500、600點，可能會有一些泡沫股票開始被戳破，「如果美德醫繼續漲下去，只能說這個市場的傻瓜比想像中多，這是泡沫的開始，也千萬不要買DR類股。