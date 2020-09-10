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亞馬遜傳投資印度信實集團零售事業　斥資200億美元換40％股權！

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▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲信實集團將向亞馬遜出售旗下零售業務約200億美元的股份。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

信實集團將向亞馬遜出售旗下零售業務約200億美元的股份，如果此案談成，將是印度與亞馬遜有史以來投資案。外界解讀，在印度這個快速成長的消費者市場，亞馬遜加上信實集團在當地的市場影響力，勢必是個如虎添翼的交易。亞馬遜的創辦人貝佐斯與信實集團的安巴尼也將因此化敵為友。

根據彭博社指出，據傳，亞馬遜已與信實集團旗下Reliance Retail Ventures協商入股事宜，信實工業有意最多釋出零售事業的40%股份，價值約200億美元，消息一出信實工業10日盤中股價大漲4.2%。

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信實工業集團日前才剛剛宣布，美國私募股權巨頭銀湖資本將向其零售業務注資10.2億美元，幫助擴大在印度零售業的領先優勢。銀湖資本則取得信實零售的1.75%股份。沒想到，如今又傳出亞馬遜也要投資信實的消息。

今年5月，信實推出了在線超市JioMart，並一直收購，積極擴大零售業務。8月底，信實宣布將以34億美元收購印度第二大零售商未來集團的零售、批發、物流和倉儲部門。

先前，也有報導指稱，美國另一私募股權巨頭KKR，正與信實零售談判，希望注資至少10億美元，目前會談已進入高級階段。信實集團對此拒絕置評。

現年63歲的印度富豪安巴尼正尋求擴大在印度零售市場的足跡，該市場已經成為亞馬遜等全球巨頭，以及許多當地競爭對手的必爭之地。

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