因應智慧醫療新型態服務需求　高榮用IBM LinuxONE打造醫療核心平台

▲台灣IBM系統事業部總經理朱宥鑫（左）、台灣IBM硬體系統部技術協理趙文振（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

IBM今（10）日宣布與高雄榮總攜手現代化基礎架構，共同打造新一代Web雲端服務醫療核心平台，透過IBM LinuxONE彈性、開放和敏捷的架構設計，實現HIS等主要核心醫療系統的整合與轉型，符合多元數位科技建構的智慧醫療規劃，所有合作醫療院所使用者都能連上Web介面系統，快速回應遠距和行動醫療服務的需求，成為迅速確實的無邊界醫院。

台灣IBM系統事業部總經理朱宥鑫指出，其實過去7年高雄榮總所採用的系統架構就是IBM的Z大型主機；不過在近期高雄榮總IT團隊就一直在思考系統如果要升級，該做哪些技術延伸。

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而在高雄榮總團隊與IBM討論後，決定採用IBM LinuxONE的架構，用以實現HIS等主要核心醫療系統的整合與轉型。朱宥鑫進一步表示，對於醫療院所來說，「安全性」與「穩定性」都將凌駕上所有條件上；但如果從醫院的管理成本方面來看，因為醫療院所的IT人員資源一直都相當缺乏，多數的架構轉換將會讓人力成本更加吃緊。

IBM LinuxONE架構可滿足高雄榮總在各方面的需求，因為LinuxONE主機架構擁有高度穩定安全與精簡整合的特性，並以Linux為作業系統，擁抱開源開放與商用軟體，可以解決目前管理和人才方面的挑戰。

不過，因為高雄榮總過去所採用的系統即是IBM架構，且高雄榮總原先所採購的設備已經算是完善，因此在這次LinuxONE導入的過程中整體架構沒有太多改變。

透過LinuxONE的導入，最大的好處在於，新系統將可更方便支援高雄榮總醫師們在行動醫療、偏鄉醫療投入。朱宥鑫解釋，過去高雄榮總醫師們即便帶著行動設備進入偏鄉進行診療，但都僅能做到「紀錄」，總要等回到醫院後，再額外花時間將這些紀錄謄打入醫院系統當中；且在偏鄉診療時，也往往無法調閱出病患過往的病歷。

而LinuxONE架構是為開放式平台，允許讓新應用導入，可讓投入偏鄉醫療的醫生們只要輕鬆地帶著平板、筆電等設備，並在確認有網路的情況下，即可連線入高雄榮總內部的系統中，為偏鄉做更完善的醫療服務。