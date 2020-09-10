光寶科技8月營收134.6億元　月增3%！Q3營收可望維持Q2水準

▲光寶科技8月營收月增3%。圖為光寶科技高雄廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）公布8月全球合併母子公司營收為134.6億元；不含已轉讓之固態硬碟（SSD）事業，8月營收月增3%，年減11%。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年前8月合併營收為1009.1億元。

光寶指出，光電部門8月份營收佔整體的21%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，LED相關營收年增近1成，同時帶動光電部門營收持續成長。

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資通訊產品部門營收佔比達76%；其中，電源管理系統受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備、遊戲類，及鍵盤滑鼠等電腦周邊產品出貨較去年同期持續成長，資通訊產品部門營收較前月持續成長。

展望第三季，光寶表示，消費性產品受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但遠距工作應用如雲端、終端AIoT、以及衛生相關等需求都不錯，銷售上都有明顯成長；至於商用、教育用筆電因通路飽和，需求並不如第二季暢旺，預計第三季維持第二季水準，毛利率可望優於去年同期，今年下半年整體表現將優於上半年。