　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

光寶科技8月營收134.6億元　月增3%！Q3營收可望維持Q2水準

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲光寶科技高雄廠，光寶科。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲光寶科技8月營收月增3%。圖為光寶科技高雄廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）公布8月全球合併母子公司營收為134.6億元；不含已轉讓之固態硬碟（SSD）事業，8月營收月增3%，年減11%。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年前8月合併營收為1009.1億元。

光寶指出，光電部門8月份營收佔整體的21%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，LED相關營收年增近1成，同時帶動光電部門營收持續成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

資通訊產品部門營收佔比達76%；其中，電源管理系統受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備、遊戲類，及鍵盤滑鼠等電腦周邊產品出貨較去年同期持續成長，資通訊產品部門營收較前月持續成長。

展望第三季，光寶表示，消費性產品受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但遠距工作應用如雲端、終端AIoT、以及衛生相關等需求都不錯，銷售上都有明顯成長；至於商用、教育用筆電因通路飽和，需求並不如第二季暢旺，預計第三季維持第二季水準，毛利率可望優於去年同期，今年下半年整體表現將優於上半年。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／恐怖內輪差！高雄女騎士遭聯結車猛撞當場慘死
快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！滿地血搶救中
男高中生性侵女同學！草屯分局「改76字重PO」網更怒　分局長
最美牙醫衣服沒穿好「掉出F級巨胸」！肩帶滑落正面照掀暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

出社會12年存款60萬！15歲開始「打拼養家」　他知足：不需要羨慕

沃旭能源選定三大銀行為主辦承銷商　籌備在台發行第二批綠債

冷氣吹24hrs電費破萬！他聽網友建議　破解「暗黑原因」省4千元

「散戶團結典範」美德醫今年飆5720%！　分析師曝驚人風險

銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

伺服器機殼大廠勤誠回流　斥資22億建新廠「在台首度最大投資」

亞馬遜傳投資印度信實集團零售事業　斥資200億美元換40％股權！

先探／面板報復性復甦

先探／愛台灣的低價股

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

出社會12年存款60萬！15歲開始「打拼養家」　他知足：不需要羨慕

沃旭能源選定三大銀行為主辦承銷商　籌備在台發行第二批綠債

冷氣吹24hrs電費破萬！他聽網友建議　破解「暗黑原因」省4千元

「散戶團結典範」美德醫今年飆5720%！　分析師曝驚人風險

銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

伺服器機殼大廠勤誠回流　斥資22億建新廠「在台首度最大投資」

亞馬遜傳投資印度信實集團零售事業　斥資200億美元換40％股權！

先探／面板報復性復甦

先探／愛台灣的低價股

外面打雷怕怕！32KG「大隻寶寶」衝進媽懷裡討抱...沙發快擠爆

KID「我可能擦槍走火」　温貞菱背後緊抱爆曖昧

只改一字！豪品口罩退貨公告再上架　「盒」改「片」計算

老媽0課金「糖果破7685」等待新關卡！神串釣出一票骨灰級玩家

董事長樂團主唱噴1萬「報錯比賽」　急找江宏恩救火組團

美女主播載媽回家開快車　兩個月後罰單寄上門「傻眼了」

中職／余謙簽約金總額破兄弟隊史　推估在700萬左右

中職／象猿打線出爐　同場開箱曼恩大戰雷艾斯

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

東奧拳后重新定義「女力」　林郁婷沖咖啡學習靜心

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

國家隊爆第二家廠商假冒MIT　豪品進口700萬片陸製口罩混充

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

海外放款呆帳提存　公股金獲利失色

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

台積電在假日面試！過來人揭背後玄機

小北百貨不被世代淘汰「3關鍵」

謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

美股連3黑！他分析「VIX飆股論」求上車時機...專家曝觀察

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子沒翻身機會！

錢存很慢！專家曝「5關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

更多熱門

相關新聞

光寶科技獲企業公民獎殊榮

光寶科技獲企業公民獎殊榮

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）第14次獲得《天下雜誌》大型企業的企業公民獎。光寶表示，長期持續與社區、公益組織及產官學界等合作推動社區認輔、光寶創新獎、百年樹人計畫等活動之外，近年來更進一步新增海洋保育倡議、公益綠電、友善生態暨永續科技產品等響應聯合國永續發展目標（SDGs）的行動。

光寶科技7月營收131.18億元　年減8%

光寶科技7月營收131.18億元　年減8%

光寶科Q2每股淨利「創單季新高」！估Q3營收持平

光寶科Q2每股淨利「創單季新高」！估Q3營收持平

創立光寶46年！宋恭源回想「中國削價競爭」奮鬥血淚

創立光寶46年！宋恭源回想「中國削價競爭」奮鬥血淚

光寶科上半年純益達50.2億元　EPS 2.16元「年增30%」

光寶科上半年純益達50.2億元　EPS 2.16元「年增30%」

關鍵字：

光寶光寶科技光寶科光寶集團

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面