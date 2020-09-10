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醫驚見他體內藏「4卷鈔票」　4小時手術取出...一共吞下1.2萬元！

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記者李振慧／綜合報導

埃及一名男子近來因為腹痛問題緊急就醫，醫生意外發現造成劇痛的原因竟然是他「體內有錢」，透過4小時的手術順利取出4卷鈔票，總金額為埃及鎊6,500元（約台幣1.2萬元）。

《海灣新聞》報導，位於開羅的卡斯爾艾尼醫院(Qasr El Eyni Hospital)近來接獲一起奇異案例，一名男子因為嚴重腹痛前來就醫，他坦承自己平常有吃錢的習慣。醫生檢查發現，男子因為異食癖的關係造成腹部以及腸道嚴重感染，便立即為他安排手術。

負責進行手術的醫生穆斯塔法(Abdul Rahman Mustafa)表示，長達4小時的手術中，他們成功從男子腹中取出許多特殊物品，除了價值埃及鎊6,500元的4卷鈔票，還有硬幣、39片指甲、指甲刀和打火機等物品。不過這樣的案例其實並不罕見，埃及去年也有醫療團隊從病人胃中取出20支湯匙、4支叉子和許多牙刷的案例。

▼男子有吃錢習慣，一共吃掉1.2萬元。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼鈔票,紙鈔,埃及鎊。（圖／達志影像／示意圖）

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