　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

Uber：2040年將完成旗下叫車平台車輛電動化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林鼎閎／綜合報導

美國叫車平台龍頭Uber週二表示，「到2040年其全球叫車平台上的每輛車都換成電動車，並承諾將在2025年之前斥資8億美元來幫助平台的司機換成電動車，司機若和Uber合作的汽車製造商購買或租賃汽車時可得到折扣。」

▲▼Uber 結盟台中本地業者中華大車隊及中天計程車隊，今日正式宣布重啟彰化地區服務。（圖／Uber提供）

▲Uber：2040年旗下全球叫車平台都將改用電動車。（圖／Uber提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至2月，Uber在全世界擁有500萬名司機，且已和通用汽車、雷諾汽車聯盟建立了合作關係，目前合作重點放在美國，加拿大和歐洲市場上。

根據規劃，8億美元除了在購車或租車補貼外，還包括充電以及電動和油電混合車的車費附加費等，這些費用將會向要求綠色行程的客戶收取額外小額費用來抵銷。Uber表示，「利用美國，加拿大和歐洲的監理機制和先進的基礎建設，到2030年可望在這些地區實現汽車零碳排放。」

Uber先前飽受環保組織和市政府官員多年批評，因為叫車服務導致過多的碳排放且造成交通堵塞。但Uber的競爭對手Lyft在6月承諾，到2030年時該公司的平台將100％使用電動車，但表示不會向司機提供直接的財務支援。

Uber表示，公司目標是降低電動汽車總成本，因為目前電動車價格還是高於汽油車。另外，該公司還宣布了碳排放的數據，未來將會發布相關報告。

在新冠肺炎疫情爆發之前，電動車僅占美國和加拿大Uber總里程的0.15％，與美國電動汽車平均擁有量大致相同。插電式和普通油電混合車的比例大約12 ％，是美國平均擁有量的5倍。

消費者目前對購買電動車的意願仍低。 Uber還在與英國石油公司，EVgo和其他全球充電設備商合作，為平台上的司機提供充電折扣並擴大充電站建置。從週2（8日）開始，凡是美國和加拿大Uber司機開電動車載客將能額外獲得1美元，如果乘客在預訂綠色行程時選擇支付額外費用，在美國主要城市，司機甚至能額外獲得的50美分。

►搶救過期票券　爽換1.5倍東森幣買一波

ET快訊
快訊／恐怖內輪差！高雄女騎士遭聯結車猛撞當場慘死
快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！滿地血搶救中
男高中生性侵女同學！草屯分局「改76字重PO」網更怒　分局長
最美牙醫衣服沒穿好「掉出F級巨胸」！肩帶滑落正面照掀暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

出社會12年存款60萬！15歲開始「打拼養家」　他知足：不需要羨慕

沃旭能源選定三大銀行為主辦承銷商　籌備在台發行第二批綠債

冷氣吹24hrs電費破萬！他聽網友建議　破解「暗黑原因」省4千元

「散戶團結典範」美德醫今年飆5720%！　分析師曝驚人風險

銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

伺服器機殼大廠勤誠回流　斥資22億建新廠「在台首度最大投資」

亞馬遜傳投資印度信實集團零售事業　斥資200億美元換40％股權！

先探／面板報復性復甦

先探／愛台灣的低價股

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

出社會12年存款60萬！15歲開始「打拼養家」　他知足：不需要羨慕

沃旭能源選定三大銀行為主辦承銷商　籌備在台發行第二批綠債

冷氣吹24hrs電費破萬！他聽網友建議　破解「暗黑原因」省4千元

「散戶團結典範」美德醫今年飆5720%！　分析師曝驚人風險

銷售回穩！羅麗芬-KY 8月營收6897萬元　連3個月走升

伺服器機殼大廠勤誠回流　斥資22億建新廠「在台首度最大投資」

亞馬遜傳投資印度信實集團零售事業　斥資200億美元換40％股權！

先探／面板報復性復甦

先探／愛台灣的低價股

KID「我可能擦槍走火」　温貞菱背後緊抱爆曖昧

只改一字！豪品口罩退貨公告再上架　「盒」改「片」計算

老媽0課金「糖果破7685」等待新關卡！神串釣出一票骨灰級玩家

董事長樂團主唱噴1萬「報錯比賽」　急找江宏恩救火組團

美女主播載媽回家開快車　兩個月後罰單寄上門「傻眼了」

中職／余謙簽約金總額破兄弟隊史　推估在700萬左右

中職／象猿打線出爐　同場開箱曼恩大戰雷艾斯

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

東奧拳后重新定義「女力」　林郁婷沖咖啡學習靜心

微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

國家隊爆第二家廠商假冒MIT　豪品進口700萬片陸製口罩混充

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

海外放款呆帳提存　公股金獲利失色

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

台積電在假日面試！過來人揭背後玄機

小北百貨不被世代淘汰「3關鍵」

謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

美股連3黑！他分析「VIX飆股論」求上車時機...專家曝觀察

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子沒翻身機會！

錢存很慢！專家曝「5關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

更多熱門

相關新聞

Uber投入8億美元全面更換電動車

Uber投入8億美元全面更換電動車

Uber於9／8宣布預計在2040年達成旗下運行的汽車完全電動化，並為此投入8億美元，雖然比對手Lyft的完全電動化計劃晚10年達成，但透露更多有關司機補助的細節，同時將陸續公布合作的車廠，目前已知有雷諾（Reanault）、Nissan、三菱（Mitsubishi）。

Uber今起回歸彰化營運了

Uber今起回歸彰化營運了

這些行為讓司機氣到給你一星評價

這些行為讓司機氣到給你一星評價

軟銀上季轉虧為盈！　淨利高達1.26兆日圓

軟銀上季轉虧為盈！　淨利高達1.26兆日圓

Uber財報出爐！每股虧損1.02美元不如預期　但外送餐業績增一倍

Uber財報出爐！每股虧損1.02美元不如預期　但外送餐業績增一倍

關鍵字：

UberLyft叫車平台

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面