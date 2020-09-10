Uber：2040年將完成旗下叫車平台車輛電動化

記者林鼎閎／綜合報導

美國叫車平台龍頭Uber週二表示，「到2040年其全球叫車平台上的每輛車都換成電動車，並承諾將在2025年之前斥資8億美元來幫助平台的司機換成電動車，司機若和Uber合作的汽車製造商購買或租賃汽車時可得到折扣。」

▲Uber：2040年旗下全球叫車平台都將改用電動車。（圖／Uber提供）



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截至2月，Uber在全世界擁有500萬名司機，且已和通用汽車、雷諾汽車聯盟建立了合作關係，目前合作重點放在美國，加拿大和歐洲市場上。

根據規劃，8億美元除了在購車或租車補貼外，還包括充電以及電動和油電混合車的車費附加費等，這些費用將會向要求綠色行程的客戶收取額外小額費用來抵銷。Uber表示，「利用美國，加拿大和歐洲的監理機制和先進的基礎建設，到2030年可望在這些地區實現汽車零碳排放。」

Uber先前飽受環保組織和市政府官員多年批評，因為叫車服務導致過多的碳排放且造成交通堵塞。但Uber的競爭對手Lyft在6月承諾，到2030年時該公司的平台將100％使用電動車，但表示不會向司機提供直接的財務支援。

Uber表示，公司目標是降低電動汽車總成本，因為目前電動車價格還是高於汽油車。另外，該公司還宣布了碳排放的數據，未來將會發布相關報告。

在新冠肺炎疫情爆發之前，電動車僅占美國和加拿大Uber總里程的0.15％，與美國電動汽車平均擁有量大致相同。插電式和普通油電混合車的比例大約12 ％，是美國平均擁有量的5倍。

消費者目前對購買電動車的意願仍低。 Uber還在與英國石油公司，EVgo和其他全球充電設備商合作，為平台上的司機提供充電折扣並擴大充電站建置。從週2（8日）開始，凡是美國和加拿大Uber司機開電動車載客將能額外獲得1美元，如果乘客在預訂綠色行程時選擇支付額外費用，在美國主要城市，司機甚至能額外獲得的50美分。