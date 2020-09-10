海邊礁石驚見「半截人指」！顏色死白有指甲...照片曝光網嚇爆：命案？

นิ้วเล็กๆของคน สร้างได้ทั้งความแตกแยก และความสามัคคี #นิ้วหิน ที่ เกาะคอเขา แม้มีขนาดเล็ก ดูคล้ายๆ #นิ้วก้อย หากสื่อถึง... 由 Mongkhol Lunsopha 發佈於 2020年9月5日 星期六

▲網友在泰國海邊驚見「半截手指」。

實習記者高琳景／綜合報導

泰國一名網友日前到海邊遊玩時，在礁石旁發現「半截手指」，讓他非常震驚、嚇爆，以為發生了命案。於是他拍下照片並PO在臉書分享，沒想到其他網友看了也驚奇不已。

根據《泰國頭條新聞》報導，泰國一位網友近日在臉書分享照片，從照片中可見，一處海邊的礁石上有著「半截手指頭」，這截顏色恐白的手指，不但有像人的膚色、紋理，甚至還有指甲。原PO表示，這「半截手指」是在泰國攀牙府閣科考島（Ban Ko Kho Khao）北面海邊發現，最先發現的人是當地村民，後來原PO為了驗證此事因而到當地查看，並拍下照片。

據了解，之所以會長出「半截手指」，是因為礁石長時間受到海水侵蝕，於是逐漸雕刻成手指狀的大自然現象，這種奇特的自然景觀在當地民眾的推動下，目前已成為觀光客旅遊朝聖的熱門景點之一。