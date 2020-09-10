滿滿都是牙！9歲童X光一照「嘴塞300顆」傻了　7年暴增43倍

記者黃心瑀／綜合報導

菲律賓男孩卡爾（Johncris Carl Quirante）2歲時被發現，嘴巴裡竟然有50顆牙齒，但因為家中沒有能力讓他治療，幾年後再到牙科檢查時，驚覺這些牙齒竟以倍速成長，來到了300顆，比普通人多出9到15倍。

一般人青少年至少會有20顆牙齒，成人則是最多會長到32顆。綜合外媒報導，卡爾的病情於2016年首次被揭露，他的父母在他2歲時第一次察覺不對勁，因為兒子嘴裡的牙齒數量竟然有50顆，明顯比其他人多出很多，但當時並沒有多餘的經濟能力去支付醫療費用，於是這個問題就一直被擱置。

隨著時間的過去，卡爾在5歲時再度去照了X光片，原本50顆的牙齒倍增至150顆，4年後他的牙齒數量已經來到了300顆，多餘大量的牙齒越變越多的情況下，醫生擔心小孩仍小的嘴巴無法承受，於是決定為當時9歲的他動第一次手術，摘除40顆牙齒。

報導中指出，醫生表示卡爾還需要花上4年的時間，再進行7-9次的手術，以將口腔中多餘的牙齒清乾淨，並且帶著牙套進行矯正。卡爾所患的正是一種叫多齒症（hyperdontia）的病，全世界只有百分之1到4的人患病，男性比女性更容易得到，目前這種疾病的原因尚不清楚，但許多專家認為是因為環境或是遺傳所造成的。