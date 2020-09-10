客戶拉貨力道強勁！鈞興-KY 8月營收飆1.98億元　續攻歷史單月新高

▲精密齒輪大廠鈞興-KY 8月營收續攻歷史單月新高。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／台北報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布2020年8月合併營收達新台幣1.98億元，受惠電動工具機、園林工具等主要客戶備貨需求強勁，帶動單月營收已連續二月改寫歷史單月新高，並較去年同期的1.23億元大幅成長60.75％。累計2020年1至8月合併營收為11.7億元，亦較去年同期成長8.65％。

鈞興-KY表示，單月營收連續二月攻頂，主要受惠旗下齒輪箱、精密五金件等產品銷售表現持續暢旺，不僅電動工具品牌大廠客戶持續拓展全球(或美國)大型居家量販店通路、新款電動工具產品上市推出，更是拉升ODM代工訂單需求表現，另一方面，園林工具品牌客戶訂單亦同步回溫，皆係挹注整體接單、出貨表現優於去年同期水準，帶動8月營收明顯年增60.75％並繳出亮麗成績單。

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鈞興-KY指出，集團近年強化齒輪、齒輪箱、精密五金件、諧波減速器等高客製化產品研發能力提升，精進生產製程、自動化生產效率保持優異產品品質，隨著主要客戶對於高精密度、耐超載、抗衝擊等產品性能，以及既有產品改款需求提升，帶動近兩年與客戶共同開發產品案件量持續提升每年均達百件以上，不僅凸顯鈞興-KY高度研發競爭實力，根據過往產品開發至生產測試完成後銷售約6-18個月的時間，目前包括齒輪箱、精密五金件等新產品已創造良好銷售挹注。

展望2020年第三季，鈞興-KY維持審慎樂觀看法。第三季向為傳統出貨旺季，持續看好旗下齒輪箱、精密五金件等主力產品訂單為營運亮點，目前在手訂單能見度達2~3個月，整體接單、出貨表現隨著主要客戶加大備貨力道，有望同步保持良好動能，此外，為拓展集團業務接單表現，規劃9月15日至19日於上海地區參加第22屆中國國際工業博覽會機器人展，現場將展示多款諧波減速器系列新品、以及全系列機器人齒輪產品等，以瞄準未來工業自動化趨勢，創造集團業務契機，以期推升未來營運良好表現。