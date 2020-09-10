冷氣吹24hrs電費破萬！他聽網友建議　破解「暗黑原因」省4千元

▲原PO聽取網友們的意見，在家中盡量開變頻冷氣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

天氣十分炎熱，許多民眾在家都有吹冷氣的習慣，電費多寡也成為大家討論的話題之一。一名網友在外租屋，三房兩廳冷氣幾乎每天24小時開，溫度都設定在26-29度之間，7月電費高達9197元。兩個月後，原PO昨（9）日分享9月帳單，竟然只要4660元，他也公布省電費的「日常小改變」。

本站先前曾報導《冷氣定溫「29度吹24小時」 他看電費崩潰：必須得開！內行怒：盤子嗎》原PO於7月時在PTT發文，因為小孩怕熱所以冷氣開24小時，結果收到電費單看到上面寫著9197元，崩潰大喊「電費一萬是不是冷氣問題？電腦我也很少在關，洗衣機是洗脫烘聽說好像也很吃電」。他也提到，家中客廳裝的是窗型冷氣，主臥室則是變頻冷氣。

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▲原PO改變開冷氣的方式後，電費省下4537元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友揪出可怕的吃電怪獸視窗型冷氣，之後原PO也聽取網友的意見，「現在都在主臥吹冷氣，使用時間沒太大改變一樣開全天，客廳只有客人來才會開，不然就是只用電風扇，至於洗脫烘的洗衣機，聽說也蠻耗電的，所以這兩個月也比較少在烘」。

做了改變之後，這一期的電費只要4660元，比上一期便宜了4537元，幾乎省了一半的電費，「但我覺得2個月4660還是有點貴，不知道還有哪裡可以省的」。貼文一出後，網友紛紛提供省電的建議，「白天出門，家裡不要有人用電就好」、「不要烘，另外是變頻但還是有分1～5，冰箱那些也都要看」、「洗脫烘很貴」、「電熱很耗電的」。