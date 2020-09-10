興櫃股價翻倍漲！亞洲藏壽司轉上櫃話題　推升成觀光股王

▲亞洲藏壽司董事長西川健太郎。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

連鎖迴轉壽司業者亞洲藏壽司，為首家日商集團來台成立子公司，並規劃掛牌上櫃的餐飲品牌，預計九月中旬掛牌上櫃，承銷價55元，近日股價漲勢凌厲，今（10）日盤中一舉站上325.5元，飆漲149％，終場收在245元，大漲87％，躍居台股觀光股王。

亞洲藏壽司因為即將上櫃，依規定，本周一至週三辦理股票公開申購，釋出1579張股票，供投資人申購抽籤。對照今天的興櫃股價，投資人如果幸運中籤，等到股票正式上櫃，或許有機會大賺近20萬元。

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不過，興櫃市場因為沒有漲跌幅限制，加上在外流通籌碼有限，因此經常會出現大漲大跌的情況，而且不是看得到就買得到，或是想賣就賣得掉，價格只能供投資人參考，不見得真能代表股票掛牌後的真實狀況，也不見得中籤投資人就真的可以賺到數十萬元價差，一切還是要等掛牌當天，看股價表現而定。

亞洲藏壽司為在台店數最多的日系迴轉壽司店，目前全台共有 27 家門店，今年底前將突破30 家門店，董事長兼總經理西川健太郎表示，台灣市場預計在三年內可達50家門店規模，同時規劃海外市場版圖，將在三年內開出海外首間門店。

雖然各家餐飲業者在今年上半年都受到疫情直接衝擊，不過亞洲藏壽司繼去年開了6家新店後，今年上半年也陸續開出3間新店鋪，透過投資展店策略所帶來的營運動能加上內部營運成本的審慎控管，推升今年上半年累積營收達到10.10億元，逆勢增長8.47%，並創下歷史同期新高。

展望後市，西川健太郎指出，在疫情緩和之後公司的營運狀況也逐漸回穩，亞洲藏壽司將秉持穩健經營的腳步，持續規劃展店投資，包含近期開幕的宜蘭新月店、新莊宏匯店等，希望能夠在今年底達到在台店鋪數突破30間的目標。

近期全球不論是經濟、運輸、物流及生產皆受疫情影響甚深，亞洲藏壽司將持續觀察各國經濟狀況、情勢與市場動向並審慎評估，彈性調整拓展海外市場的計畫，透過海外市場布局，挹注新的動能，不斷創造成長浪潮，持續推升整體營收，實現集團擴張至200店的長期目標。