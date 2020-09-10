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理財周刊／預防性掃貨將引爆轉單潮

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／高適

近期軟銀帶頭大炒選擇權市場，加速吹大美股科技股的泡泡，主導九月美股漲多回檔的大怒神式修正戲碼，加上意料之外的中芯禁令傳聞，搞得台股投資人心惶惶，賣壓異常沉重，操作難度也大為提升。但根據華為經驗可知，禁令福禍相依，中國廠不會坐以待斃，預防性的掃貨轉單潮將緊接而來，待不確定性逐步釐清後，台股又將會是一尾活龍！

中芯限供可能只剩時間問題

美國為了阻撓中國實現半導體自製大夢，先是透過制裁華為狙擊中國IC設計龍頭海思，現在又傳出魔爪將伸向中國晶圓代工龍頭中芯國際。消息一出，市場悲喜交織的預期心理，提前掀起半導體族群股價大地震，受惠受害個股漲跌互見。

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路透社報導，美國國防部向美國商務部提議，將也列入制裁的實體清單(Entity List)中，要求出貨給中芯的美國廠必須先取得許可。有人認為因位處中國的中芯，仍有違反禁令繼續幫華為代工的疑慮，美國政府故意先拋出這個議題，含有警告中芯的意味，違反禁令的代價就是先進製程的半導體設備的斷供。不過，以美國牽制中國半導體發展的戰略目標來看，限供中芯可能只剩時間問題。

中芯為中國晶片製造本土化的標竿，最先進製程為一四奈米，落後全球晶圓代工龍頭台積電(2330)三個世代(10、7、5奈米)。目前有50％以上集中在28、40及65奈米成熟製程，因已為海思代工14奈米FinFET工藝的晶片，今年上半年14、28奈米製程佔營收比重約9.1％，較去年同期提升五．三個百分點，但在九月十五日華為禁令寬限期過後，14奈米出貨恐將大幅受到影響。

歐美客戶轉單風險較大

以客戶結構觀察，中芯前三八個客戶中，有十三個來自中國，十個來自台灣，九個來自美國，三個來自南韓。前十大客戶有海思、中興通訊、大唐電信、紫光展銳、兆易創新、豪威等中國晶片大廠，其中已被美國制裁的海思營收貢獻佔比約18.7％。

若進一步以地區來觀察，中芯營收來源仍以中國為主，今年上半年中國本土客戶貢獻人民幣84.85億元的營收，年增幅達51.5％，佔整體營收比重高達67％，其次是北美及歐洲客戶貢獻人民幣30.4億元的營收，佔比23.7％，亞洲地區客戶貢獻人民幣16.3億元，佔比12.9％。

即便美國祭出禁令，中芯頂多因設備卡關無法升級先進製程，但現有製程產能仍可繼續生產。中國客戶應該沒人敢違反中國政府本土化的軍令，轉單至其他非中國代工廠，唯一營收流失風險較大的，會是在北美及歐洲客戶。

由於目前能承接轉單的聯電(2303)、世界先進(5347)、台積電、力積電、格芯及南韓東浦等代工廠的八吋晶圓產能均已滿載，若真引發轉單，只會讓開始漲價的八吋晶圓代工費，漲得更兇更久，有助提升族群的獲利表現及評價。

市場開始點名受惠者

其中，聯電的最先進製程與中芯同為14奈米，營收與中芯規模也較為相近，被市場中芯遭制裁的最大轉單受惠者。

由於中國最大、全球第四大，市佔率16％的NOR Flash廠兆易創新，產品大多交由中芯代工，在一．三萬片的投片中有八千片是下單給中芯，佔比達62％。而其又是蘋果AirPods 的NOR Flash的供貨商，市場預期一旦中芯遭制裁，蘋果訂單將會轉至已通過蘋果認證的台灣競爭對手華邦電(2344)及旺宏(2337)。但若考量庫克近期積極進行蘋果供應鏈中國本土化的動作及中芯仍可繼續生產，不太可能再將訂單轉至工廠只在台灣的台廠。

從美國制裁對象觀察，可看出都是針對在全球各領域取得一定市佔的中國指標龍頭，像是今年第一季擠進全球半導體廠銷售第十名的海思、第二季排名全球晶圓代工廠營收第五名的中芯。因此，同樣擁有國家支援做後盾，第二季排名全球封測廠營收第三名的長電科技，就被市場預期可能成為下一個潛在制裁對象。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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