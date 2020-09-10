她擁「42L巨乳」超愛健身！彎腰撿東西竟釀悲劇　慘坐輪椅

▲英國沃里克郡（Warks）26歲女子黛比（Debbie Horton）胸部達到「42L」的尺寸。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／編譯

來自英國沃里克郡（Warks）的26歲女子黛比（Debbie Horton）胸部大小超乎一般女性，已經達到「42L」的尺寸，沉重負擔甚至引發一連串脊椎疾病，導致她現在大部分時間都必須依靠輪椅或拐杖才能行動。

《太陽報》報導，黛比從小胸部豐滿，儘管這一點身體特徵逐漸成為負荷，但仍熱愛健身，甚至完成體人三項競賽。她2016年9月在一間超市工作，有一次彎腰撿東西時，背部卻突然無法支撐，受傷以後立刻住院，「他們（醫護人員）發現我的脊椎是彎曲的，但這也可能是我天生的，他們不太確定。我必須請假2個月，從此以後一切都開始走下坡」。

"I think they must weigh a couple of stone each." 由 The Sun 發佈於 2020年9月9日 星期三

自從那一場意外以後，黛比的每一天都是折磨，4年來陸續罹患椎間盤退化、椎間盤突出症、脊椎炎、頸椎前曲、纖維肌痛症等疾病，甚至連皮膚也變得非常敏感，最近更染上紅斑性狼瘡。她說，這真的非常痛苦，卻必須每天與之共存，「它真的會讓你了解，你有多需要你的背」。

黛比直到2019年11月終於接受3項手術，但還是無法有效緩解，仍需要依靠輪椅或枴杖，才可以長時間走動。她非常感謝32歲未婚夫李（Lee）的陪伴與鼓勵，也迫切想要再度接受縮乳手術，「我每天都活在痛苦中，我真的相信接受縮乳手術可以完全改變我的生活……我就不會再被沉重的重量往下拉」。

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