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理財周刊／重組供應鏈

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

還沒走出八月二十八日的美豬瘦肉精的驚嚇，才隔一周九月四日馬上又迎來美國在台協會(AIT)與外交部、經濟部，以及歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會合辦「重組供應鏈」論壇，美國、歐洲和日本罕見表態，在經貿上跟台灣站在一起，這的確是很意外的利多，大大提升台灣在國際的能見度，開放美豬美牛能讓台灣走向國際，平心而論，這代價值得！

美豬可以不吃　台灣必須走向國際

因為美豬可以選擇不吃，但台灣不能不走向國際，而且台豬已經度過口蹄疫的出口禁令，政府又成立百億產業基金幫助豬農，相信台灣豬業會挺過衝擊、升級轉型。

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開放美豬美牛議題歷經陳、馬兩任總統都未能解決，拖延了台灣與各國簽署FTA(自由貿易協定)，如今台灣與美國親密合作，只怕中國大陸拿ECFA開刀，好在化危機為轉機，如今台灣很有可能因為開放美豬美牛而與美國簽署BTA(雙邊貿易協定)，雖然較FTA少了投資層面，但至少有美國作為大國在貿易上的支持，台灣屆時的多邊貿易協議與合作，將比現在輕鬆容易許多，這有助於政府的新南向政策與台商回流重塑供應鏈。

這次COVID-19疫情讓全球得以同樣事件，檢視海峽兩岸在不同政治體制所做的決策差異，就好比同樣是口罩外交，但MIT的品質就是受到肯定，更沒有明明是生意交易，對外講成捐贈，事實勝於雄辯，台灣是可靠可信賴的夥伴，也難怪在台灣關係法四十年後，美國再現挺台熱。

一個世界兩套標準　是現在進行式

川普打算限制美中經濟關係，揚言要懲罰創造海外就業機會的美國公司，並禁止在中國大陸做生意的美國公司爭取聯邦合約，無論是脫鉤還是徵收高額關稅，無論是川普連任還是拜登入主白宮，美國都將結束對中國大陸的依賴，「一個世界，兩套標準」已經是進行式。

川普上任後主導製造業回美國，後來因5G被華為彎道超車而暴露半導體供應鏈散落在亞洲的缺點，於是要求台積電赴美設廠，重新打造供應鏈，同時要求盟友一起抵制華為。雖然並非所有的盟友都全力支持美國這項政策，但圍堵中國大陸的陣營已逐漸成形。

這次在台舉辦「重組供應鏈」論壇的目的，就是鼓勵合作夥伴將供應鏈布局於離本國或理念相近經濟體附近的位置，強調將與理念相近的夥伴根據共享的價值與標準，發展新的供應鏈，以建立能應對危機的供應鏈網絡，並確保供應鏈的安全及不受政治脅迫。

疫情重創外商　日商也開始新南向

美國在台協會(AIT)處長酈英傑表示，這次的疫情暴露出依賴單一國家或供應商，提供關鍵物資與重要產業材料所帶來的高度風險。

中國大陸是日本最大貿易夥伴，但自從疫情爆發後，連帶在中國大陸的外國製造商也受到重創，自今年二月以來，日本自中國大陸進口的的規模下滑近一半，導致日本製造商無法取得必要零件。

於是日本四月提出撥款二十二億美元，協助在中國大陸的日本製造商撤出中國或轉移至其他國家，包括依賴於中國大陸的產品和原料，如半導體製程中使用的氟化氫、電動汽車電機中需使用的稀土；也有美國用於製造飛機零件的大型壓力機和高質量的3D打印機。

截至七月中旬為止，共八十七家公司或集團將獲得總計六．五三億美元的補貼資金，其中三十家企業將把生產轉移到東南亞，包括生產硬碟部件的Hoya公司將把工廠從中國遷往越南和寮國。住友橡膠工業將在馬來西亞生產丁腈橡膠手套，而信越化工將把稀土磁鐵的生產轉移到越南。其餘五十七個項目將會遷往日本。日本台灣交流協會目前與台灣合作，共同開發、經營以「新南向政策」目標國為主的第三地市場。

全球供鏈重塑　國際肯定台灣可靠

歐美反中聲浪，加上台灣防疫成績，全球面臨經濟危機之時，卻是台灣關鍵轉捩點。透過這次疫情的表現，全球多數國家願意相信，台灣在參與全球供應鏈的重塑，會是可靠夥伴與關鍵要角。

國際社會願意跟台灣合作除了因為誠懇可靠之外，必然是看上台灣的強項產業，例如半導體與醫療。例如荷蘭半導體製造設備商艾司摩爾上個月投資超過四千六百萬台幣，在台灣啟用海外最大技術培訓中心；德國創浦集團投入五千萬台幣與我國政府合作成立雷射應用服務中心。台灣外貿協會預估，資通訊、醫療和生技產業在這波供應鏈重組都可望受惠。

台灣將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作；並在理念相近的區域，如印度、東協，以及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等維斯格勒四國集團(Visegrad Group)，強化供應鏈的韌性。此舉將同時鞏固台灣的新南向政策，以及美國的印太戰略。

儘管全球不可能完全不跟中國大陸做生意，但歐盟駐台代表高哲夫說得好，「預測未來的最好方式，就是打造未來；為達到真正的韌性，必須建構開放式戰略自主，在開放、自主與整合間尋求平衡」。台灣若能抓住這次機會，必能增添抵禦中共威脅的本錢。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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