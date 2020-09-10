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三倍券也振興到保全業！　中保科8月合併營收11.4億元

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▲▼立保保全護送三倍振興券，促使營收大幅增加。（圖／中保科提供）

▲立保保全護送三倍振興券，促使營收大幅增加。（圖／中保科提供）

記者余弦妙／台北報導

中興保全科技及其子公司今（10）日公布8月合併營收為11億4007萬元，較去年度同期(合併營收)減少2731萬，減少2.34%；而今年累計合併營收為89億8490萬元，較去年度同期（累計合併營收)增加6572萬，成長0.74%。

中保科技表示，集團旗下「立保保全」營收大幅成長，主因是政府的「振興三倍券」政策，從「發放」到「回收」都需要專業護鈔保全協助。立保保全以「運鈔」規格護送三倍券，並收回使用過的三倍券，再進整鈔中心清點，點券員會開立兌付單據，供保全員連同三倍券送至銀行兌付，最後匯款給客戶，以一條龍的服務方式，省去客戶跑銀行兌付三倍券的時間。

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另外，中保科技指出，時序入秋，就怕流感和新冠肺炎疫情再起，包括醫療院所和高科技廠房對於「防疫」的高需求持續攀升。中保科推出「通道型」的高精密體溫感測攝影機，不只能結合臉部辨識功能，還可辨別訪客是否有戴口罩，並同時進行體溫感測。

多功能感測攝影機可藉由臉部辨識，不僅可辨別訪客是否具有進入的權限，更結合門禁、考勤管控，同時間感測16人，穩定性高，可有效協助不同場所打造非接觸性健康偵測站，市場詢問度相當高。

中保科技說，中保科集團跟著政府的防疫政策不斷的滾動學習前進，從一開始一般的最平常的「體溫監測」到「人臉辨識」，最後進階到「戴口罩人臉辨識量測體溫」三個功能全部整合，這些「非接觸式」的科技發展，成了防疫期的最佳智慧幫手。

最後，中保科也提到，智慧城市的應用，可對車流、人流、廣播、防災等各種運用十分有經驗及心得，而這些城市管理的運用，在本次疫情管控上，也得到了極佳的成果。例如人流、車流的管控，就是「熱區管理」的最佳幫手。後疫情時代，可以利用來避免過多人潮聚集，而人流控制更可以成為商家的營運參考。

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