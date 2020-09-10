【廣編】安納特台灣攜手AutoTurn推出首隻成效型AI「臉書廣告自動優化機器人」

【廣編】

圖、文／電通安吉斯提供

電通安吉斯集團旗下的程序化行銷(Programmatic Marketing)品牌安納特(Amnet)，致力於替品牌建構更完整的行銷自動化解決方案，日前正式宣布攜手AutoTurn推出首隻成效型AI「臉書廣告自動優化機器人」，這是市場首見以最佳化轉換成效為目的的廣告機器人，除了可以幫助有效降低人工控管成效型廣告的資源與時間，更有助於解決人為失誤、補足操作經驗差異、自動判斷最佳受眾組合，以及轉換成效天花板等過往行銷人員在臉書上執行成效型廣告的痛點。

「臉書廣告自動優化機器人」採用蒙地卡羅樹演算法，能依據即時轉換訊號在短期內自動分裂受眾標籤，以機器學習探詢最佳轉換訊號、產生無限組精準受眾組合，並找到最佳優化規則。透過API與Facebook企業管理平台串接，導入廣告帳戶即時數據，再運用人工智慧的機器學習，最佳化廣告成效及投資報酬率的同時，更大幅提升廣告投遞效率，協助品牌挑戰線上銷售實力。

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「臉書廣告自動優化機器人」自開發上線以來，已幫助超過600位用戶提升業績，執行過6,000檔以上的廣告活動，累積優化超過台幣5億廣告投放金額。在信用卡申辦、速食訂餐、時尚飾品及科技電商等都達成超過50%的轉換成本下降，甚至是不易掌握的售屋預約也減少了32%的名單成本，協助眾多品牌創下亮眼成績。

